Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Bách Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung tâm thương mại Savico số 7 - 9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn bán hàng, thanh toán tiền hàng cho khách. Chăm sóc khách hàng của cá nhân và của Cửa hàng nhằm duy trì tốt quan hệ trực tiếp với KH

• Quản , xuất nhập hàng hóa trong cửa hàng theo đúng yêu cầu của công ty

• Trưng bày hàng hóa ở Cửa hàng

• Thực hiện bàn giao và kiểm đếm hàng hóa hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

• Vệ sinh, bảo quản cơ sở vật chất của cửa hàng

• Hỗ trợ các cửa hàng khác khi có yêu cầu và được hưởng lương khi hỗ trợ

• Báo cáo Người quản lý trực tiếp khi có các công việc phát sinh tại cửa hàng (hàng hóa, khách hàng, cơ sở vật chất)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn Kỹ năng giao tiếp tốt Không nói ngọng, nói lắp Yêu thích thời trang và có gu thẩm mỹ Sử dụng máy tính cơ bản

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thời trang

Tại Công Ty Cổ Phần Bách Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản > 5.5 triệu + Hoa hồng Được thêm khoản tiền thâm niên khi làm việc đủ 6 tháng trở lên Thưởng Lễ Tết và thưởng đột xuất khác khi có thành tích. Chế độ BHXH, nghỉ phép 12 ngày/năm được hưởng nguyên lương. Chế độ sinh nhật, liên hoan và thăm hỏi nhân các sự kiện đặc biệt của Nhân viên và gia đình. Các chương trình giải thưởng và danh hiệu dành cho Nhân viên dịp cuối năm. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bách Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.