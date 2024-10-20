Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Bách Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Bách Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Bách Dương
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công Ty Cổ Phần Bách Dương

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Bách Dương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung tâm thương mại Savico số 7

- 9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn bán hàng, thanh toán tiền hàng cho khách. Chăm sóc khách hàng của cá nhân và của Cửa hàng nhằm duy trì tốt quan hệ trực tiếp với KH
• Quản , xuất nhập hàng hóa trong cửa hàng theo đúng yêu cầu của công ty
• Trưng bày hàng hóa ở Cửa hàng
• Thực hiện bàn giao và kiểm đếm hàng hóa hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
• Vệ sinh, bảo quản cơ sở vật chất của cửa hàng
• Hỗ trợ các cửa hàng khác khi có yêu cầu và được hưởng lương khi hỗ trợ
• Báo cáo Người quản lý trực tiếp khi có các công việc phát sinh tại cửa hàng (hàng hóa, khách hàng, cơ sở vật chất)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn Kỹ năng giao tiếp tốt Không nói ngọng, nói lắp Yêu thích thời trang và có gu thẩm mỹ Sử dụng máy tính cơ bản
Ngoại hình ưa nhìn
Kỹ năng giao tiếp tốt
Không nói ngọng, nói lắp
Yêu thích thời trang và có gu thẩm mỹ
Sử dụng máy tính cơ bản
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thời trang

Tại Công Ty Cổ Phần Bách Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản > 5.5 triệu + Hoa hồng Được thêm khoản tiền thâm niên khi làm việc đủ 6 tháng trở lên Thưởng Lễ Tết và thưởng đột xuất khác khi có thành tích. Chế độ BHXH, nghỉ phép 12 ngày/năm được hưởng nguyên lương. Chế độ sinh nhật, liên hoan và thăm hỏi nhân các sự kiện đặc biệt của Nhân viên và gia đình. Các chương trình giải thưởng và danh hiệu dành cho Nhân viên dịp cuối năm. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Lương cơ bản > 5.5 triệu + Hoa hồng
Được thêm khoản tiền thâm niên khi làm việc đủ 6 tháng trở lên
Thưởng Lễ Tết và thưởng đột xuất khác khi có thành tích.
Chế độ BHXH, nghỉ phép 12 ngày/năm được hưởng nguyên lương.
Chế độ sinh nhật, liên hoan và thăm hỏi nhân các sự kiện đặc biệt của Nhân viên và gia đình.
Các chương trình giải thưởng và danh hiệu dành cho Nhân viên dịp cuối năm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bách Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bách Dương

Công Ty Cổ Phần Bách Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 39-41 Xuân La -Tây Hồ -Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ban-hang-thoi-trang-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job213875
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Trường phổ thông liên cấp H.A.S
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 11 Triệu FPT IS Pro Company
Tới 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 55 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
40 - 55 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH NKK DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH NKK DIGITAL
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Hà Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Hà Anh
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty CP Savvycom
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Hàng Nhật Nam Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Hàng Nhật Nam Phát
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần công nghệ Gapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD Công ty cổ phần công nghệ Gapo
Tới 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Việt Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Việt Mỹ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS HOSPITALITY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS HOSPITALITY
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Lifesup làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Lifesup
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm IZISolution làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu IZISolution
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công ty TNHH Mageplaza làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH Mageplaza
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Pancake Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Pancake Việt Nam
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Xây dựng MOLEX VIETNAM CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MOLEX VIETNAM CO., LTD.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần SIMBATECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 32 Triệu Công ty Cổ phần SIMBATECH
16 - 32 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm