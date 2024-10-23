Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, số 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Gọi điện thoại, gửi email và gặp trực tiếp các khách hàng tiềm năng để tư vấn và giới thiệu về ứng dụng, khuyến khích họ trở thành đại lý. Tư vấn khách hàng về lợi ích và quyền lợi khi tham gia làm đại lý ứng dụng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các tiềm năng khách hàng, hỗ trợ họ trong quá trình trở thành đại lý và phát triển doanh nghiệp số. Thực hiện theo dõi và chăm sóc khách hàng hiện tại để đảm bảo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ lâu dài. Thực hiện báo cáo doanh thu, cập nhật tình hình phát triển đại lý và các phản hồi từ khách hàng lên cấp quản lý. Đóng góp ý tưởng cải tiến quy trình bán hàng và mở rộng mạng lưới đại lý. Đảm bảo đạt được chỉ tiêu và phát triển đại lý mà công ty đề ra.
Gọi điện thoại, gửi email và gặp trực tiếp các khách hàng tiềm năng để tư vấn và giới thiệu về ứng dụng, khuyến khích họ trở thành đại lý.
Tư vấn khách hàng về lợi ích và quyền lợi khi tham gia làm đại lý ứng dụng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các tiềm năng khách hàng, hỗ trợ họ trong quá trình trở thành đại lý và phát triển doanh nghiệp số.
Thực hiện theo dõi và chăm sóc khách hàng hiện tại để đảm bảo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ lâu dài.
Thực hiện báo cáo doanh thu, cập nhật tình hình phát triển đại lý và các phản hồi từ khách hàng lên cấp quản lý.
Đóng góp ý tưởng cải tiến quy trình bán hàng và mở rộng mạng lưới đại lý.
Đảm bảo đạt được chỉ tiêu và phát triển đại lý mà công ty đề ra.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng ít nhất 1 năm trở lên. Có kỹ năng bán hàng, thuyết phục tốt và khả năng giao tiếp linh hoạt qua điện thoại, email và gặp mặt trực tiếp. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực phát triển đại lý, kinh doanh hoặc dịch vụ khách hàng. Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt. Năng động, hiển thị, có tinh thần cầu tiến và trách nhiệm cao trong công việc. Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel) và các công cụ giao tiếp qua email, điện thoại.
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng ít nhất 1 năm trở lên.
Có kỹ năng bán hàng, thuyết phục tốt và khả năng giao tiếp linh hoạt qua điện thoại, email và gặp mặt trực tiếp.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực phát triển đại lý, kinh doanh hoặc dịch vụ khách hàng.
Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
Năng động, hiển thị, có tinh thần cầu tiến và trách nhiệm cao trong công việc.
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel) và các công cụ giao tiếp qua email, điện thoại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6 triệu đồng/tháng + hoa hồng theo số lượng đại lý phát triển hoặc doanh số bán hàng. Thu nhập từ 15 - 20 triệu/tháng. Thưởng khi đạt được các chỉ tiêu và phát triển đại lý được đề ra. Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, phát triển đại lý và sản phẩm. Làm việc từ T2 -T7, 2 ngày T7 làm online Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của công ty Được đi nghỉ mát hằng năm, nghỉ phép hằng năm theo quy định Được đào tạo phát triển bản thân, tham gia các hoạt động team-building khác...
Lương cơ bản: 6 triệu đồng/tháng + hoa hồng theo số lượng đại lý phát triển hoặc doanh số bán hàng.
Thu nhập từ 15 - 20 triệu/tháng.
Thưởng khi đạt được các chỉ tiêu và phát triển đại lý được đề ra.
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, phát triển đại lý và sản phẩm.
Làm việc từ T2 -T7, 2 ngày T7 làm online
Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của công ty
Được đi nghỉ mát hằng năm, nghỉ phép hằng năm theo quy định
Được đào tạo phát triển bản thân, tham gia các hoạt động team-building khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

