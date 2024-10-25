Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 20 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số A23 An Phú New City, Đường Nguyễn Hoàng, P. An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Thời gian làm việc xoay ca 8 tiếng, từ 8h - 17h và 13h đến 21h30, nghỉ trưa 60 phút, nghỉ chiều 30 phút.
- Ngành nghề kinh doanh của Kim Cương Hỷ Lạc bao gồm: đồ phong thuỷ, đồ thờ, đồ decor, đồ trang sức, ...
- Bán hàng trực tiếp tại Showroom cho tất cả khách hàng ofline (gồm khách hàng của KCHL và của các sale trong KCHL ở 2 miền).
- Hỗ trợ livestream trên các nền tảng mạng xã hội và các công việc liên quan.
- Lên đơn, kiểm soát và xử lý các khâu liên quan đến đơn hàng, khách hàng.
- Trưng bày, kiểm hàng, sắp xếp, dán tem giá, đóng gói hàng hóa.
- Xử lý các hạng mục công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chú ý: Ứng viên vui lòng đọc thật kỹ nội dung tuyển dụng để tránh mất thời gian của cả hai bên.
- Nam, Nữ, giới tính khác tuổi từ 23 - 35 tuổi.
- Tốt nghiệp trung cấp, kinh nghiệm bán hàng trên 1 năm.
- Chuyên tâm 100% vào công việc. Không nhận làm thêm công việc khác bao gồm cả trong và ngoài thời gian làm việc tại KCHL.
- Ưu tiên có khả năng về công nghệ thông tin, kinh nghiệm về thương mai điện tử và các trang mạng xã hội.
- Ưu tiên người có khả năng Livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.
- Có máy tính cá nhân, điện thoại Smart phone.
- Được đào tạo công việc căn bản chi tiết.
- Biết dùng word, excel.. và phần mềm kiot để lên đơn, theo dõi đơn hàng.
- Có khả năng thích nghi với những thay đổi trong công việc.
- Tuyệt đối không tìm cách lấy tiền và hàng của Công ty.
- Tinh thần tích cực vui vẻ, có kỉ luật, không dối trá hay làm điều tiêu cực với đồng nghiệp; không nói xấu gây ảnh hưởng tới uy tín và đoàn kết nội bộ KCHL.
- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
- Có sức khoẻ tốt, tác phong làm việc cần cẩn thận, chỉnh chu, nhanh nhẹn (bắt buộc).
- Nhân viên tuyệt đối không hút thuốc và dùng các chất kích thích dưới mọi hình thức.
- Không có tiền án tiền sự.
- Xác định làm việc lâu dài, ký hợp đồng làm việc liên tục 3 năm.

Tại PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Mức lương tối thiểu của KCHL là từ 9 - 20 triệu và 1 triệu tiền bảo hiểm. Mức lương tối đa tuỳ theo ứng viên đề xuất và năng lực thực tế của ứng viên. Thử việc tối đa 3 tháng, tháng thứ nhất và thứ 2 sẽ nhận 85% lương cứng, tháng thứ 3 nhận 100% lương cứng. Ứng viên có thể kết thúc thử việc trước 3 tháng phụ thuộc năng lực của ứng viên.
- Lương cứng dành cho nhân viên bán hàng chính thức của KCHL là mức lương cao mà gần như khó có công ty nào cao bằng. 95% thu nhập của nhân viên bán hàng trên 2 năm là 20 triệu/tháng. Mức thu nhập bình quân của toàn bộ nhân viên Sale tại KCHL là 25 triệu/ tháng. Thu nhập cao, ổn định và đều đặn hàng tháng. Để có thu nhập trên 50 triệu là không khó.
- Thưởng doanh số hàng tháng cao theo quy định Công ty.
- Hỗ trợ tiền gửi xe mỗi tháng 130.000đ với những nhân viên phải đi gửi xe bên ngoài.
- Hỗ trợ tiền điện thoại mỗi tháng 100.000đ.
- Được hướng dẫn chi tiết các kỹ năng làm việc tuỳ từng vị trí.
- Nghỉ off mỗi tuần 1 ngày, mỗi tháng có 1 ngày phép.
- Thưởng lương tháng 13, thưởng đóng góp.
- Làm việc tiếp xúc với hàng hoá sạch sẽ, dễ thương.
- Mọi công hiến của bạn sẽ được ghi nhận và chuyển thành lương cứng, thưởng khi xem xét hiệu quả công việc mà bạn đóng góp.
- Có cơ hội được trực tiếp đào tạo kỹ năng mềm các cấp độ bởi lãnh đạo cao cấp.
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc và nâng cao thu nhập dù ở bất kỳ vị trí nào.
- Được tăng lương tại thời điểm bất kì khi nào dựa vào đóng góp của nhân viên.
- Lãnh đạo tình cảm, quan tâm tới tương lai và đời sống của nhân viên.
- Môi trường làm việc tích cực, mọi người hướng thiện, sống lành mạnh, không nhiều chuyện thị phi.
- Làm việc có đội nhóm. Mọi người sẵn sàng hỗ trợ trong công việc khi cần.
- Được cho không gian tự do sáng tạo, không bị kèm cặp, theo dõi, giám sát.
- KCHL muốn 2 bên làm việc lâu dài và hiệu quả, vì vậy định hướng của KCHL là sẵn lòng trả lương và thưởng cho bạn thật cao để những người làm việc hiệu quả tâm huyết cảm thấy muốn gắn bó và làm việc với KCHL.
- KCHL lấy điều đúng làm tôn chỉ để hoạt động, nên không ai có thái độ tiêu cực với Công ty và đồng nghiệp mà được chấp nhận, vì vậy nên bạn sẽ có một môi trường tương đối tích cực nhất để làm việc để sáng tạo.
KCHLcam kết thực hiện chính xác những quyền lợi đã đưa ra ở trên.
Kim Cương Hỷ Lạc vô cùng hân hoan chào đón các bạn gia tham gia buổi tuyển dụng này.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số A23 An Phú New City, Đường Nguyễn Hoàng, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

