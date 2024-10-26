Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 3 - 4 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 264 Bà Triệu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng tại cửa hàng

- Trưng bày, chăm sóc, bảo quản sản phẩm theo đúng quy định, tiêu chuẩn thương hiệu

- Kiểm kê, kiểm soát hàng hóa theo phân công

- Thực hiện các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhân viên nữ, sinh năm 199 - 2006 Yêu cái đẹp, thích mua sắm và tìm hiểu về thời gian Trung thực, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn và nhiệt tình Có khả năng chịu áp lực công việc cao Có thể xoay ca linh động Ca làm việc Part time: Ca 1: 8h30 – 13h00 Ca 2: 15h30 – 17h30 Ca 3: 17h30 – 22h00

Tại Công ty TNHH Venus Charm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 25k/h, được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước Part-time nghỉ 2 buổi/tháng Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và tràn đầy nhiệt huyết Được đào tạo các khóa học về kỹ năng và kiến thức cần thiết để nâng cao hiệu quả công việc Xét duyệt tăng lương 3 tháng/ lần Du lịch team building 1 - 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venus Charm

