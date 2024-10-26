Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 3 - 4 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 3 - 4 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Venus Charm
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Công ty TNHH Venus Charm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Venus Charm

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 264 Bà Triệu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng tại cửa hàng
- Trưng bày, chăm sóc, bảo quản sản phẩm theo đúng quy định, tiêu chuẩn thương hiệu
- Kiểm kê, kiểm soát hàng hóa theo phân công
- Thực hiện các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhân viên nữ, sinh năm 199 - 2006
Yêu cái đẹp, thích mua sắm và tìm hiểu về thời gian
Trung thực, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn và nhiệt tình
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Có thể xoay ca linh động
Ca làm việc Part time:
Ca 1: 8h30 – 13h00
Ca 2: 15h30 – 17h30
Ca 3: 17h30 – 22h00
Nhân viên nữ, sinh năm 199 - 2006
Yêu cái đẹp, thích mua sắm và tìm hiểu về thời gian
Trung thực, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn và nhiệt tình
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Có thể xoay ca linh động
Ca làm việc Part time:
Ca 1: 8h30 – 13h00
Ca 2: 15h30 – 17h30
Ca 3: 17h30 – 22h00

Tại Công ty TNHH Venus Charm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 25k/h, được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước
Part-time nghỉ 2 buổi/tháng
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và tràn đầy nhiệt huyết
Được đào tạo các khóa học về kỹ năng và kiến thức cần thiết để nâng cao hiệu quả công việc
Xét duyệt tăng lương 3 tháng/ lần
Du lịch team building 1 - 2 lần/năm
Thu nhập lên tới 25k/h, được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước
lên tới 25k/h
Part-time nghỉ 2 buổi/tháng
2 buổi/tháng
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và tràn đầy nhiệt huyết
Được đào tạo các khóa học về kỹ năng và kiến thức cần thiết để nâng cao hiệu quả công việc
Xét duyệt tăng lương 3 tháng/ lần
Du lịch team building 1 - 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venus Charm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Venus Charm

Công ty TNHH Venus Charm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 17-19 ngõ 59 Láng Hạ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

