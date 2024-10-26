Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 3 - 4 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Venus Charm
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 264 Bà Triệu, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng tại cửa hàng
- Trưng bày, chăm sóc, bảo quản sản phẩm theo đúng quy định, tiêu chuẩn thương hiệu
- Kiểm kê, kiểm soát hàng hóa theo phân công
- Thực hiện các công việc khác được phân công.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhân viên nữ, sinh năm 199 - 2006 Yêu cái đẹp, thích mua sắm và tìm hiểu về thời gian Trung thực, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn và nhiệt tình Có khả năng chịu áp lực công việc cao Có thể xoay ca linh động Ca làm việc Part time: Ca 1: 8h30 – 13h00 Ca 2: 15h30 – 17h30 Ca 3: 17h30 – 22h00
Nhân viên nữ, sinh năm 199 - 2006
Yêu cái đẹp, thích mua sắm và tìm hiểu về thời gian
Trung thực, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn và nhiệt tình
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Có thể xoay ca linh động
Ca làm việc Part time:
Ca 1: 8h30 – 13h00
Ca 2: 15h30 – 17h30
Ca 3: 17h30 – 22h00
Nhân viên nữ, sinh năm 199 - 2006
Yêu cái đẹp, thích mua sắm và tìm hiểu về thời gian
Trung thực, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn và nhiệt tình
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Có thể xoay ca linh động
Ca làm việc Part time:
Ca 1: 8h30 – 13h00
Ca 2: 15h30 – 17h30
Ca 3: 17h30 – 22h00
Tại Công ty TNHH Venus Charm Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lên tới 25k/h, được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước Part-time nghỉ 2 buổi/tháng Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và tràn đầy nhiệt huyết Được đào tạo các khóa học về kỹ năng và kiến thức cần thiết để nâng cao hiệu quả công việc Xét duyệt tăng lương 3 tháng/ lần Du lịch team building 1 - 2 lần/năm
Thu nhập lên tới 25k/h, được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước
lên tới 25k/h
Part-time nghỉ 2 buổi/tháng
2 buổi/tháng
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và tràn đầy nhiệt huyết
Được đào tạo các khóa học về kỹ năng và kiến thức cần thiết để nâng cao hiệu quả công việc
Xét duyệt tăng lương 3 tháng/ lần
Du lịch team building 1 - 2 lần/năm
Thu nhập lên tới 25k/h, được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước
lên tới 25k/h
Part-time nghỉ 2 buổi/tháng
2 buổi/tháng
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và tràn đầy nhiệt huyết
Được đào tạo các khóa học về kỹ năng và kiến thức cần thiết để nâng cao hiệu quả công việc
Xét duyệt tăng lương 3 tháng/ lần
Du lịch team building 1 - 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venus Charm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI