Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Phú Nguyên Plaza, số 19, Cao Thắng, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về hiệu năng sản phẩm và cách thức sử dụng, giá cả và các chính sách liên quan theo đúng tiêu chuẩn phục vụ khách hàng Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục mua hàng, cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về khách hàng, chủng loại hàng hóa, địa chỉ giao hàng... Tiếp nhận đóng góp, ý kiến của khách hàng lên cấp trên để có hướng giải đáp thắc mắc kịp thời Bảo quản tài sản và giữ vệ sinh quầy kệ, nhằm đảm bảo trải nghiệm của khách hàng tại trung tâm
Tư vấn cho khách hàng về hiệu năng sản phẩm và cách thức sử dụng, giá cả và các chính sách liên quan theo đúng tiêu chuẩn phục vụ khách hàng
Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục mua hàng, cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về khách hàng, chủng loại hàng hóa, địa chỉ giao hàng...
Tiếp nhận đóng góp, ý kiến của khách hàng lên cấp trên để có hướng giải đáp thắc mắc kịp thời
Bảo quản tài sản và giữ vệ sinh quầy kệ, nhằm đảm bảo trải nghiệm của khách hàng tại trung tâm

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe Giao tiếp tốt Có 6 tháng làm việc ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe
Giao tiếp tốt
Có 6 tháng làm việc ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương Tham gia BHXH 100% lương ngay từ tháng đầu tiên làm việc 15 ngày nghỉ phép/ năm Thưởng KPI, Lễ, Tết... Thu nhập ổn định Đa dạng phụ cấp Cơ hội phát triển lên các vị trí cấp quản lý
Thử việc 100% lương
Tham gia BHXH 100% lương ngay từ tháng đầu tiên làm việc
15 ngày nghỉ phép/ năm
Thưởng KPI, Lễ, Tết...
Thu nhập ổn định
Đa dạng phụ cấp
Cơ hội phát triển lên các vị trí cấp quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 63-65-67 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

