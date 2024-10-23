Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Mức lương
6 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mặt đường 32

- Khu 7 Thị trần Trạm Trôi, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

Tiếp đón, cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng. Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ. Chốt đơn hàng và xử lý thanh toán. Nhập thông tin vào hệ thống phần mềm của công ty Chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu.
Tiếp đón, cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.
Chốt đơn hàng và xử lý thanh toán.
Nhập thông tin vào hệ thống phần mềm của công ty
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu.

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Ham học hỏi, cầu tiến. Kỹ năng máy tính và excel khá. Có kinh nghiệm khai thác được KH kênh Shopee và Live là 1 lợi thế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm/kiến thức về ngành CCTV, báo động báo cháy, điện tử, IT...
Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Ham học hỏi, cầu tiến.
Kỹ năng máy tính và excel khá.
Có kinh nghiệm khai thác được KH kênh Shopee và Live là 1 lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm/kiến thức về ngành CCTV, báo động báo cháy, điện tử, IT...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (6-30 triệu), thỏa thuận theo năng lực. Thưởng KPI hàng tháng không giới hạn. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước. Nghỉ phép theo chế độ. Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Mức lương cạnh tranh (6-30 triệu), thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng KPI hàng tháng không giới hạn.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước.
Nghỉ phép theo chế độ.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: 3A Trần Qúy Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

