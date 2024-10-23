Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mặt đường 32 - Khu 7 Thị trần Trạm Trôi, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

Tiếp đón, cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng. Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ. Chốt đơn hàng và xử lý thanh toán. Nhập thông tin vào hệ thống phần mềm của công ty Chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu.

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Ham học hỏi, cầu tiến. Kỹ năng máy tính và excel khá. Có kinh nghiệm khai thác được KH kênh Shopee và Live là 1 lợi thế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm/kiến thức về ngành CCTV, báo động báo cháy, điện tử, IT...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (6-30 triệu), thỏa thuận theo năng lực. Thưởng KPI hàng tháng không giới hạn. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước. Nghỉ phép theo chế độ. Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

