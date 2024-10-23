Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM
- Hà Nội: Mặt đường 32
- Khu 7 Thị trần Trạm Trôi, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 30 Triệu
Tiếp đón, cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.
Chốt đơn hàng và xử lý thanh toán.
Nhập thông tin vào hệ thống phần mềm của công ty
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu.
Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Ham học hỏi, cầu tiến.
Kỹ năng máy tính và excel khá.
Có kinh nghiệm khai thác được KH kênh Shopee và Live là 1 lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm/kiến thức về ngành CCTV, báo động báo cháy, điện tử, IT...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh (6-30 triệu), thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng KPI hàng tháng không giới hạn.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước.
Nghỉ phép theo chế độ.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
