Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 11 G2 đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện chỉ tiêu doanh số được giao:

Nắm rõ các chương trình bán hàng và các chương trình khuyến mãi Khai thác nguồn khách hàng có sẵn và tìm kiếm nguồn khách hàng mới Tư vấn bán hàng Triển khai các công tác tiếp thị thị trường theo phân công của quản lý: phát tờ rơi, phát bóng bay,...

Dịch vụ khách hàng:

Quản lý hàng hóa, tủ kệ trưng bày: thực hiện quy trình phục vụ khách hàng Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng Quản lý và vệ sinh hàng hóa, tủ kệ trưng bày tại khu vực được phân công, lưu trữ các loại chứng từ Phối hợp với kế toán và kho thực hiện kiểm kê hàng hóa định kỳ Trưng bày và cập nhật thông tin sản phẩm mới, giá cả, tính năng, các chương trình khuyến mãi

Xử lý các công việc khác:

Thực hiện một số công việc khi quản lý trực tiếp yêu cầu Phối hợp các phòng ban trong các hoạt động liên quan đến bán hàng Thực hiện nội quy, quy định, quy trình, chính sách, các thay đổi liên quan đến hoạt động của công ty Giải quyết các khiếu nại khách hàng

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng Giao tiếp tốt, có khả năng trình bày, tư vấn, thuyết phục khách hàng và xây dựng mối quan hệ Ngoại hình dễ nhìn, chủ động, nhiệt tình, thân thiện Tố chất sales, chịu được áp lực doanh số.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương Cơ bản + Phụ Cấp Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI hàng tháng Lương tháng 13 Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sau khi thử việc thành công Đóng BHXH, BHTN và BHYT theo quy định Du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc Lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng vị trí, có cơ hội học hỏi chuyên sâu hơn về các thiết bị ICT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

