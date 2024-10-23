Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
- Hồ Chí Minh: Quận 12 ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
• Tư vấn sản phẩm ghế massage, máy chạy bộ và các thiết bị thể thao, các chính sách bán hàng tại Showroom KINGSPORT, gọi điện chăm sóc khách hàng online.
• Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi đến showroom, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu
• Sắp xếp sản phẩm và vệ sinh showroom sạch sẽ, gọn gàng
• Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp
Thời gian làm việc: Ca 1: 08:00 - 17:00. Ca 2: 13:00 - 21:00 (bắt buộc xoay ca), Off 1 ngày trong tuần
Địa điểm làm việc:
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm bán hàng, Chăm sóc khách hàng, chưa có sẽ được đào tạo.
• Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, thật thà
• Yêu thích công việc dịch vụ
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
• Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo ngày nhận việc.
• Đồng nghiệp thân thiện hòa đồng, môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Cơ hội thăng tiến
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH
- Thưởng doanh số hàng tháng, Thưởng Tết, thưởng tháng 13 x2 x3
- Teambuilding hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
