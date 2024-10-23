Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 12 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

• Tư vấn sản phẩm ghế massage, máy chạy bộ và các thiết bị thể thao, các chính sách bán hàng tại Showroom KINGSPORT, gọi điện chăm sóc khách hàng online.

• Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi đến showroom, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu

• Sắp xếp sản phẩm và vệ sinh showroom sạch sẽ, gọn gàng

• Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp

Thời gian làm việc: Ca 1: 08:00 - 17:00. Ca 2: 13:00 - 21:00 (bắt buộc xoay ca), Off 1 ngày trong tuần

Bình Tân Củ Chi Quận 12 Gò Vấp Thủ Đức

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp THPT trở lên

• Kinh nghiệm bán hàng, Chăm sóc khách hàng, chưa có sẽ được đào tạo.

• Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, thật thà

• Yêu thích công việc dịch vụ

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Thử việc: Thử việc 2 tháng (100% probation)

• Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo ngày nhận việc.

• Đồng nghiệp thân thiện hòa đồng, môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Cơ hội thăng tiến

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH

- Thưởng doanh số hàng tháng, Thưởng Tết, thưởng tháng 13 x2 x3

- Teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

