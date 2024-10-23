Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 12 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

• Tư vấn sản phẩm ghế massage, máy chạy bộ và các thiết bị thể thao, các chính sách bán hàng tại Showroom KINGSPORT, gọi điện chăm sóc khách hàng online.
• Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi đến showroom, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu
• Sắp xếp sản phẩm và vệ sinh showroom sạch sẽ, gọn gàng
• Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp
Thời gian làm việc: Ca 1: 08:00 - 17:00. Ca 2: 13:00 - 21:00 (bắt buộc xoay ca), Off 1 ngày trong tuần
Thời gian làm việc:
Địa điểm làm việc:
Bình Tân Củ Chi Quận 12 Gò Vấp Thủ Đức
Bình Tân
Củ Chi
Quận 12
Gò Vấp
Thủ Đức

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp THPT trở lên
• Kinh nghiệm bán hàng, Chăm sóc khách hàng, chưa có sẽ được đào tạo.
• Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, thật thà
• Yêu thích công việc dịch vụ

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Thử việc: Thử việc 2 tháng (100% probation)
• Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo ngày nhận việc.
• Đồng nghiệp thân thiện hòa đồng, môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Cơ hội thăng tiến
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH
- Thưởng doanh số hàng tháng, Thưởng Tết, thưởng tháng 13 x2 x3
- Teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Lô B, Đường số 1, Khu dân cư Phú Mỹ, Khu phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

