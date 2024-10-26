Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian

Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Bà Rịa

- Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Bán hàng và chăm sóc khách hàng: Tiếp xúc, giới thiệu, bán hàng, hướng dẫn sử dụng, chăm sóc sau bán hàng.
+ Tự đào tạo, cập nhật kiến thức sản phẩm mới.
+ Vệ sinh, sắp xếp gọn gàng nơi làm việc.
+ Tham gia các chương trình truyền thông, thu hút khách hàng đến siêu thị: phát tờ rơi, dán poster...
+ Tham gia thi, kiểm tra, đánh giá về chuyên môn nghiệp vụ định kỳ
+ Làm việc theo phân ca tại Siêu thị, mỗi ca 8h, 1 tuần không quá 48h+ Tuổi từ 18-27

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tuổi từ 18-28
+ Ngoại hình cân đối ưa nhìn, nam cao từ 1.65m trở lên, không nói ngọng, nói lắp.
+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, hòa đồng.
+ Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.
+ Ưu tiên ứng viên có kiến thức hiểu biết về sản phẩm Điện thoại/Laptop

Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

VIETTEL CAM KẾT ĐEM LẠI CHO CÁC BẠN:
+ Mức lương: 8-12 triệu
+ Một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.
+ Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ công bằng, hấp dẫn, tương xứng với năng lực
+ Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho người tài
+ Được đi du lịch hàng năm và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

