Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Bà Rịa
- Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Bán hàng và chăm sóc khách hàng: Tiếp xúc, giới thiệu, bán hàng, hướng dẫn sử dụng, chăm sóc sau bán hàng.
+ Tự đào tạo, cập nhật kiến thức sản phẩm mới.
+ Vệ sinh, sắp xếp gọn gàng nơi làm việc.
+ Tham gia các chương trình truyền thông, thu hút khách hàng đến siêu thị: phát tờ rơi, dán poster...
+ Tham gia thi, kiểm tra, đánh giá về chuyên môn nghiệp vụ định kỳ
+ Làm việc theo phân ca tại Siêu thị, mỗi ca 8h, 1 tuần không quá 48h+ Tuổi từ 18-27
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tuổi từ 18-28
+ Ngoại hình cân đối ưa nhìn, nam cao từ 1.65m trở lên, không nói ngọng, nói lắp.
+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, hòa đồng.
+ Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.
+ Ưu tiên ứng viên có kiến thức hiểu biết về sản phẩm Điện thoại/Laptop
+ Ngoại hình cân đối ưa nhìn, nam cao từ 1.65m trở lên, không nói ngọng, nói lắp.
+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, hòa đồng.
+ Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.
+ Ưu tiên ứng viên có kiến thức hiểu biết về sản phẩm Điện thoại/Laptop
Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
VIETTEL CAM KẾT ĐEM LẠI CHO CÁC BẠN:
+ Mức lương: 8-12 triệu
+ Một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.
+ Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ công bằng, hấp dẫn, tương xứng với năng lực
+ Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho người tài
+ Được đi du lịch hàng năm và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
+ Mức lương: 8-12 triệu
+ Một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.
+ Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ công bằng, hấp dẫn, tương xứng với năng lực
+ Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho người tài
+ Được đi du lịch hàng năm và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI