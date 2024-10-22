Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập Tới 3 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM
- Hà Nội: Times City, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Skechers tuyển dụng nhân viên thời vụ. Công việc cụ thể:
Chào đón, tư vấn và giải đáp thông tin về sản phẩm cho khách hàng ghé cửa hàng. Bảo quản hàng hóa, kiểm kê hàng tồn Vệ sinh, trưng bày hàng hóa tại cửa hàng một cách đẹp mắt, khoa học. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý cửa hàng.
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế
Có trách nhiệm trong công việc
Yêu thích lĩnh vực thời trang
Độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 25.000đ/giờ (áp dụng ngày thường)
Làm theo ca, có thể xoay ca tùy vào sắp xếp của cửa hàng.
Môi trường làm việc năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
