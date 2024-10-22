Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập Tới 3 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Times City, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Skechers tuyển dụng nhân viên thời vụ. Công việc cụ thể:

Chào đón, tư vấn và giải đáp thông tin về sản phẩm cho khách hàng ghé cửa hàng. Bảo quản hàng hóa, kiểm kê hàng tồn Vệ sinh, trưng bày hàng hóa tại cửa hàng một cách đẹp mắt, khoa học. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý cửa hàng.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm là 1 lợi thế Có trách nhiệm trong công việc Yêu thích lĩnh vực thời trang Độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25.000đ/giờ (áp dụng ngày thường) Làm theo ca, có thể xoay ca tùy vào sắp xếp của cửa hàng. Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.