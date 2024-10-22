Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập Tới 3 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Times City, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Skechers tuyển dụng nhân viên thời vụ. Công việc cụ thể:
Chào đón, tư vấn và giải đáp thông tin về sản phẩm cho khách hàng ghé cửa hàng. Bảo quản hàng hóa, kiểm kê hàng tồn Vệ sinh, trưng bày hàng hóa tại cửa hàng một cách đẹp mắt, khoa học. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý cửa hàng.
Chào đón, tư vấn và giải đáp thông tin về sản phẩm cho khách hàng ghé cửa hàng.
Bảo quản hàng hóa, kiểm kê hàng tồn
Vệ sinh, trưng bày hàng hóa tại cửa hàng một cách đẹp mắt, khoa học.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý cửa hàng.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm là 1 lợi thế Có trách nhiệm trong công việc Yêu thích lĩnh vực thời trang Độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế
Có trách nhiệm trong công việc
Yêu thích lĩnh vực thời trang
Độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên
Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25.000đ/giờ (áp dụng ngày thường) Làm theo ca, có thể xoay ca tùy vào sắp xếp của cửa hàng. Môi trường làm việc năng động
Lương: 25.000đ/giờ (áp dụng ngày thường)
Làm theo ca, có thể xoay ca tùy vào sắp xếp của cửa hàng.
Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SKECHERS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1704-05, Tầng 17, Toà nhà Saigon Trade Center, số 37 đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

