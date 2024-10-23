Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam - Miền Trung

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công việc Bảo trì, Bảo hành cho các công trình; Kiểm tra bảo quản các thiết bị bảo trì, đồ nghề. Tham gia các buổi đào tạo, trao đổi kinh nghiệm làm việc, nâng cao tay nghề cho bản thân. Phối hợp, hỗ trợ các giám sát thi công tại công trình.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng,hoặc Trung cấp chuyên ngành Cơ Điện Lạnh Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong việc Bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị trong hệ thống MEP Có khả năng nắm bắt, xử lý sự cố tại công trình. Có kiến thức chuyên môn về Cơ điện Lạnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng nhân viên/phòng ban xuất sắc BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (PVI) Khám sức khỏe, du lịch, YEP hằng năm Tặng 1 GIỜ về sớm các ngày Lễ. Tham gia các khóa Đào tạo nội bộ và bên ngoài Tham gia CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

