Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Miền Nam
- Miền Trung
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện công việc Bảo trì, Bảo hành cho các công trình;
Kiểm tra bảo quản các thiết bị bảo trì, đồ nghề.
Tham gia các buổi đào tạo, trao đổi kinh nghiệm làm việc, nâng cao tay nghề cho bản thân.
Phối hợp, hỗ trợ các giám sát thi công tại công trình.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng,hoặc Trung cấp chuyên ngành Cơ Điện Lạnh
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong việc Bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị trong hệ thống MEP
Có khả năng nắm bắt, xử lý sự cố tại công trình.
Có kiến thức chuyên môn về Cơ điện Lạnh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng nhân viên/phòng ban xuất sắc
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (PVI)
Khám sức khỏe, du lịch, YEP hằng năm
Tặng 1 GIỜ về sớm các ngày Lễ.
Tham gia các khóa Đào tạo nội bộ và bên ngoài
Tham gia CLB thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
