Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN7, Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra, phát hiện và lên phương án và trực tiếp bảo hành bảo trì sản phẩm tại địa điểm khách hàng Bảo hành bảo trì sản phẩm lỗi hỏng tại kho bảo hành ở công ty Thu phí bảo hành (nếu có), bàn giao nghiệm thu sản phẩm với khách hàng Hỗ trợ vận hành , bộ phận lắp đặt khi cần có sự điều động của cấp trên Báo cáo, đề xuất xử lý các trường hợp ngoài quyền quyết định của mình về Công ty Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
Kiểm tra, phát hiện và lên phương án và trực tiếp bảo hành bảo trì sản phẩm tại địa điểm khách hàng
Bảo hành bảo trì sản phẩm lỗi hỏng tại kho bảo hành ở công ty
Thu phí bảo hành (nếu có), bàn giao nghiệm thu sản phẩm với khách hàng
Hỗ trợ vận hành , bộ phận lắp đặt khi cần có sự điều động của cấp trên
Báo cáo, đề xuất xử lý các trường hợp ngoài quyền quyết định của mình về Công ty
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Có 1 năm kinh nghiệm về kỹ thuật điện hoặc tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên về kỹ thuật diện dân dụng Ưu tiên ứng viên sử dụng được các máy móc cầm tay như: máy khoan bê tông, máy cắt chuột, máy hàn sắt, hàn inox Có kiến thức cơ bản về điện dân dụng, điện công nghiệp, cơ khí Có khả năng xử lý tình huống, giao tiếp tốt Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm với công việc, sẵn sàng di chuyển bảo hành bảo trì ở các tỉnh, tăng ca khi có yêu cầu
Giới tính: Nam
Có 1 năm kinh nghiệm về kỹ thuật điện hoặc tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên về kỹ thuật diện dân dụng
Ưu tiên ứng viên sử dụng được các máy móc cầm tay như: máy khoan bê tông, máy cắt chuột, máy hàn sắt, hàn inox
Có kiến thức cơ bản về điện dân dụng, điện công nghiệp, cơ khí
Có khả năng xử lý tình huống, giao tiếp tốt
Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm với công việc, sẵn sàng di chuyển bảo hành bảo trì ở các tỉnh, tăng ca khi có yêu cầu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 (LC + PC + phí bảo trì) Thưởng hoàn thành kế hoạch cuối năm dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9... Phụ cấp ăn trưa, chi phí xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc. Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,... Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12 ngày/năm. Chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nước Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Các hoạt động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, Trại hè, Hội thao,... Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đêm hội Trăng rằm, Lễ hội Mùa hè cho con của CBCNV, Quà mừng kết hôn, sinh nhật, thành lập công ty, thăm hỏi ốm đau, ma chay
Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 (LC + PC + phí bảo trì)
Thưởng hoàn thành kế hoạch cuối năm dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh
Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9...
Phụ cấp ăn trưa, chi phí xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,...
Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12 ngày/năm.
Chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Các hoạt động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, Trại hè, Hội thao,...
Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đêm hội Trăng rằm, Lễ hội Mùa hè cho con của CBCNV, Quà mừng kết hôn, sinh nhật, thành lập công ty, thăm hỏi ốm đau, ma chay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 28, Ngõ 168, Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

