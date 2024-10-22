Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
- Hà Nội: Lô CN7, Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kiểm tra, phát hiện và lên phương án và trực tiếp bảo hành bảo trì sản phẩm tại địa điểm khách hàng
Bảo hành bảo trì sản phẩm lỗi hỏng tại kho bảo hành ở công ty
Thu phí bảo hành (nếu có), bàn giao nghiệm thu sản phẩm với khách hàng
Hỗ trợ vận hành , bộ phận lắp đặt khi cần có sự điều động của cấp trên
Báo cáo, đề xuất xử lý các trường hợp ngoài quyền quyết định của mình về Công ty
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Có 1 năm kinh nghiệm về kỹ thuật điện hoặc tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên về kỹ thuật diện dân dụng
Ưu tiên ứng viên sử dụng được các máy móc cầm tay như: máy khoan bê tông, máy cắt chuột, máy hàn sắt, hàn inox
Có kiến thức cơ bản về điện dân dụng, điện công nghiệp, cơ khí
Có khả năng xử lý tình huống, giao tiếp tốt
Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm với công việc, sẵn sàng di chuyển bảo hành bảo trì ở các tỉnh, tăng ca khi có yêu cầu
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 (LC + PC + phí bảo trì)
Thưởng hoàn thành kế hoạch cuối năm dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh
Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9...
Phụ cấp ăn trưa, chi phí xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,...
Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12 ngày/năm.
Chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Các hoạt động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, Trại hè, Hội thao,...
Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đêm hội Trăng rằm, Lễ hội Mùa hè cho con của CBCNV, Quà mừng kết hôn, sinh nhật, thành lập công ty, thăm hỏi ốm đau, ma chay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
