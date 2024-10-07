Tuyển Điện tử viễn thông Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B5 - 6, Đường D2, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bảo trì sửa chữa hệ thống điện nhà máy. Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị. Các công việc khác theo sự điều động của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH các ngành nghề liên quan Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện , điện tử. Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận CAO Thời gian làm việc : T2-T7 từ 8h00-17h00, riêng Thứ 7 (8h00-16h). Hỗ trợ cơm trưa, có xe đưa rước từ TP.HCM - Củ Chi và ngược lại Du lịch, thưởng lễ tết, thưởng quý. Đầy đủ chế độ phúc lợi, được xét tăng lương theo năng lực, thưởng lễ, tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.