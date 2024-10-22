Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
- Hồ Chí Minh: Nhà xưởng D2, Lô I
- 15
- 1 Đường D12, Khu CNC, P.Tăng Nhơn Phú B , Tp.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 9
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, các thiệt bị điện, nước,máy lạnh, định kỳ và đột xuất.
Quản lý thiết bị, kiểm soát phụ tùng thay thế dự phòng.
Cải tiến tăng khả năng hoạt động của thiết bị.
Đảm bảo vệ sinh 5S, sắp xếp nơi làm việc phòng bảo trì.
Đảm bảo công tác an toàn lao động và PCCC
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành Điện công nghiệp hoặc có chứng chỉ Thợ điện
Có kinh nghiệm > 2 năm chuyên bảo trì sữa chữa điện, nước.
Tính cẩn thận , an toàn và có tinh thần hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp.
Tại CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, phép năm , thưởng lễ tết ... đầy đủ
Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
