Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH AGS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Chế Xuất Tân Thuận (Khu E - Office, Lô A4b, Khu Công Nghiệp Trong, , Quận 7

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

-Kỹ thuật viên chịu trách nhiệm về vận hành an toàn, bảo trì thiết bị và các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà;

-Chịu trách nhiệm ghi lại và báo cáo chính xác lượng tiêu thụ điện và nước hàng ngày, các công việc được thực hiện, các sự cố trong hệ thống tòa nhà;

-Theo dõi hàng ngày tiêu chuẩn kỹ thuật của máy phát điện. Đảm bảo các khu vực chung cả trong và ngoài tòa nhà luôn được duy trì ở tình trạng và hình thức tốt nhất;

-Đảm bảo các hệ thống kỹ thuật tòa nhà hoạt động ổn định và có phương án khắc phục khi có sự cố.

-Bảo đảm các trang thiết bị kỹ thuật điện tử và các trang thiết bị khác đáp ứng yêu cầu công việc ở trạng thái an toàn và hoạt động tốt;

-Bảo đảm các trang thiết bị, dụng cụ, bộ phận thay thế sau khi sử dụng được cất giữ đúng nơi quy định.

-Theo dõi và báo cáo cho quản lý trước khi đặt hàng đối với các thiết bị, nguyên vật liệu cần thiết; Chuẩn bị và hoàn thành các yêu cầu công việc được giao, khắc phục và giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của người quản lý. Tuân thủ theo quy trình, quy định hoạt động chuẩn của bộ phận. Thực hiện các công việc được giao một cách an toàn và chuyên nghiệp

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: Điện - Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Nhiệt lạnh, Điều khiển tự động hóa...

-Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí kỹ thuật toà nhà.

-Am hiểu hệ thống MEP tòa nhà. Chủ động, xử lý tình huống và giải quyết tốt vấn đề. Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt với khả năng làm việc đa nhiệm. Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc hiệu quả dưới áp lực. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (MS Word, Excel).

-Nhiệt tình, năng động, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

-Có khả năng làm việc đội, nhóm

-Có khả năng phân tích và xử lý tình huống phát sinh trong công việc

Quyền Lợi

-Thu nhập từ 11-12 triệu/tháng

-Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản các kỹ năng, nghiệp vụ.

-Có quỹ hổ trợ cưới hỏi, sinh con, nằm viện, tai nạn, quà Tết – Trung Thu,...

-Ký hợp đồng chính thức sau 2 tháng thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

