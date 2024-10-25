Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Điện thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung (Đối diện bệnh viện Xuyên Á Củ Chi), Củ Chi

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Bảo trì sửa chữa thiết bị Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị. Các công việc khác theo sự điều động của cấp trên.

Bảo trì sửa chữa thiết bị

Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị.

Các công việc khác theo sự điều động của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH chuyên ngành về điện Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm Ưu tiên ứng viên Củ Chi, hóc môn hoặc khu vực lân cận

Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH chuyên ngành về điện

Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Ưu tiên ứng viên Củ Chi, hóc môn hoặc khu vực lân cận

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Ðược làm việc và rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thử thách. Được tào tạo, học tập nâng cao tay nghề và chuyên môn thực tế. Hỗ trợ cơm trưa, có xe đưa rước từ TP.HCM – Củ Chi và ngược lại Cơ hội phát triển, thăng tiến theo năng lực phấn đấu. Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, nghỉ mát, nghỉ phép, được xét tăng lương hàng năm theo năng lực.

Ðược làm việc và rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thử thách.

Được tào tạo, học tập nâng cao tay nghề và chuyên môn thực tế.

Hỗ trợ cơm trưa, có xe đưa rước từ TP.HCM – Củ Chi và ngược lại

Cơ hội phát triển, thăng tiến theo năng lực phấn đấu.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, nghỉ mát, nghỉ phép, được xét tăng lương hàng năm theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin