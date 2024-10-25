Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Điện thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung (Đối diện bệnh viện Xuyên Á Củ Chi), Củ Chi
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Bảo trì sửa chữa thiết bị
Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị.
Các công việc khác theo sự điều động của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH chuyên ngành về điện Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm Ưu tiên ứng viên Củ Chi, hóc môn hoặc khu vực lân cận
Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH chuyên ngành về điện
Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Ưu tiên ứng viên Củ Chi, hóc môn hoặc khu vực lân cận
Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang Thì Được Hưởng Những Gì
Ðược làm việc và rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thử thách. Được tào tạo, học tập nâng cao tay nghề và chuyên môn thực tế. Hỗ trợ cơm trưa, có xe đưa rước từ TP.HCM – Củ Chi và ngược lại Cơ hội phát triển, thăng tiến theo năng lực phấn đấu. Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, nghỉ mát, nghỉ phép, được xét tăng lương hàng năm theo năng lực.
Ðược làm việc và rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thử thách.
Được tào tạo, học tập nâng cao tay nghề và chuyên môn thực tế.
Hỗ trợ cơm trưa, có xe đưa rước từ TP.HCM – Củ Chi và ngược lại
Cơ hội phát triển, thăng tiến theo năng lực phấn đấu.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, nghỉ mát, nghỉ phép, được xét tăng lương hàng năm theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
