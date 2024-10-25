Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 10 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CELLPHONES
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CELLPHONES

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CELLPHONES

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 350

- 352 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Nhân viên bảo trì kiêm Lắp đặt camera hoặc Lắp đặt điện máy cửa hàng có phụ cấp Tới cửa hàng CellphoneS để bảo trì: thiết bị IT, mạng, ... Khi lắp đặt camera hoặc điện máy cho khách sẽ có thêm phụ cấp trung bình từ 2-4 triệu tùy tháng
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm vị trí tương đương Tốt nghiệp từ trung cấp CNTT trở lên hoặc tương đương. Thân thiện và có tinh thần hỗ trợ đồng đội Sẵn sàng di chuyển và làm việc linh hoạt
Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ
2. Đào tạo - Phát triển
3. Môi trường làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES

Liên Hệ Công Ty

CELLPHONES

CELLPHONES

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

