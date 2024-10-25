Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 10 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CELLPHONES
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 350
- 352 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Nhân viên bảo trì kiêm Lắp đặt camera hoặc Lắp đặt điện máy cửa hàng có phụ cấp
Tới cửa hàng CellphoneS để bảo trì: thiết bị IT, mạng, ...
Khi lắp đặt camera hoặc điện máy cho khách sẽ có thêm phụ cấp trung bình từ 2-4 triệu tùy tháng
Nhân viên bảo trì kiêm Lắp đặt camera hoặc Lắp đặt điện máy cửa hàng có phụ cấp
Tới cửa hàng CellphoneS để bảo trì: thiết bị IT, mạng, ...
Khi lắp đặt camera hoặc điện máy cho khách sẽ có thêm phụ cấp trung bình từ 2-4 triệu tùy tháng
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm vị trí tương đương Tốt nghiệp từ trung cấp CNTT trở lên hoặc tương đương. Thân thiện và có tinh thần hỗ trợ đồng đội Sẵn sàng di chuyển và làm việc linh hoạt
Có kinh nghiệm từ 1 năm vị trí tương đương
Tốt nghiệp từ trung cấp CNTT trở lên hoặc tương đương.
Thân thiện và có tinh thần hỗ trợ đồng đội
Sẵn sàng di chuyển và làm việc linh hoạt
Có kinh nghiệm từ 1 năm vị trí tương đương
Tốt nghiệp từ trung cấp CNTT trở lên hoặc tương đương.
Thân thiện và có tinh thần hỗ trợ đồng đội
Sẵn sàng di chuyển và làm việc linh hoạt
Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì
1. Chế độ đãi ngộ
Mức thu nhập từ 10 triệu - 11 triệu + Phụ cấp lắp đặt Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI Thưởng năm hấp dẫn
Mức thu nhập từ 10 triệu - 11 triệu + Phụ cấp lắp đặt
Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động
Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI
Thưởng năm hấp dẫn
2. Đào tạo - Phát triển
Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty
Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
3. Môi trường làm việc
Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ. Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....
Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.
Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng
Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác
Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....
Mức thu nhập từ 10 triệu - 11 triệu + Phụ cấp lắp đặt Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI Thưởng năm hấp dẫn
Mức thu nhập từ 10 triệu - 11 triệu + Phụ cấp lắp đặt
Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động
Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI
Thưởng năm hấp dẫn
2. Đào tạo - Phát triển
Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty
Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
3. Môi trường làm việc
Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ. Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....
Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.
Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng
Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác
Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI