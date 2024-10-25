Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 10 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350 - 352 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Nhân viên bảo trì kiêm Lắp đặt camera hoặc Lắp đặt điện máy cửa hàng có phụ cấp Tới cửa hàng CellphoneS để bảo trì: thiết bị IT, mạng, ... Khi lắp đặt camera hoặc điện máy cho khách sẽ có thêm phụ cấp trung bình từ 2-4 triệu tùy tháng

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm vị trí tương đương Tốt nghiệp từ trung cấp CNTT trở lên hoặc tương đương. Thân thiện và có tinh thần hỗ trợ đồng đội Sẵn sàng di chuyển và làm việc linh hoạt

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

Mức thu nhập từ 10 triệu - 11 triệu + Phụ cấp lắp đặt Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI Thưởng năm hấp dẫn

2. Đào tạo - Phát triển

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

3. Môi trường làm việc

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ. Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES

