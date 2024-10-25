Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 7.5 - 8.5 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 7.5 - 8.5 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: ĐƯỜNG 30/4

- PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA – TX. THỦ DẦU MỘT

- TỈNH BÌNH DƯƠNG, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện bảo trì các trang thiết bị của siêu thị theo kế hoạch được phân công. Kiểm tra, đảm bảo vận hành an toàn các trang thiết bị tại siêu thị. Làm vệ sinh bảo trì các tủ mát tủ đông, hệ điều hòa không khí,..định kỳ và hàng ngày theo kế hoạch. Sửa chữa các trang thiết bị tại đơn vị khi bị hư hỏng đột xuất để đảm bảo kinh doanh. Nếu vượt quá khả năng chuyên môn thì xin ý kiến quản lý trực tiếp. Theo dõi nhắc nhở đồng nghiệp thực hiện tiết kiệm các khoản phí về điện, điện thoại, nước, gas,
Thực hiện bảo trì các trang thiết bị của siêu thị theo kế hoạch được phân công.
Kiểm tra, đảm bảo vận hành an toàn các trang thiết bị tại siêu thị. Làm vệ sinh bảo trì các tủ mát tủ đông, hệ điều hòa không khí,..định kỳ và hàng ngày theo kế hoạch.
Sửa chữa các trang thiết bị tại đơn vị khi bị hư hỏng đột xuất để đảm bảo kinh doanh. Nếu vượt quá khả năng chuyên môn thì xin ý kiến quản lý trực tiếp.
Theo dõi nhắc nhở đồng nghiệp thực hiện tiết kiệm các khoản phí về điện, điện thoại, nước, gas,

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp hoặc Bằng nghề 3/7 có kinh nghiệm 03 năm trở lên hoặc thuộc các khối ngành kỹ thuật có kinh nghiệm liên quan. Trung thực chịu khó, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. Có sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp hoặc Bằng nghề 3/7 có kinh nghiệm 03 năm trở lên hoặc thuộc các khối ngành kỹ thuật có kinh nghiệm liên quan.
Trung thực chịu khó, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
Có sức khỏe tốt.

Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:
Saigon Co-op xây dựng chính sách lương rõ ràng, phù hợp với từng chức danh công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn để đảm bảo cho các cán bộ nhân viên sẽ cho một mức thu nhập tốt, xứng đáng với những cống hiến và đóng góp của mình. Trong đó bao gồm:
Lương cơ bản + phụ cấp tiền cơm. Lương tháng thứ 13. Phụ cấp cho những vị trí công việc đặc thù. Chế độ nâng lương hàng năm theo KPI và kết quả hoạt động kinh doanh của Saigon Co-op.
Lương cơ bản + phụ cấp tiền cơm.
Lương tháng thứ 13.
Phụ cấp cho những vị trí công việc đặc thù.
Chế độ nâng lương hàng năm theo KPI và kết quả hoạt động kinh doanh của Saigon Co-op.
Thưởng:
Thưởng nhân các ngày Lễ, Tết, các sự kiện đặc biệt của Saigon Co-op. Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho cá nhân hoặc tập thể.
Thưởng nhân các ngày Lễ, Tết, các sự kiện đặc biệt của Saigon Co-op.
Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho cá nhân hoặc tập thể.
Bảo hiểm:
Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của Luật Lao động. Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của Luật Lao động.
Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Đào tạo & thăng tiến:
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn một sự nghiệp bền vững và đầy tiềm năng phát triển.
Saigon Co-op luôn quan tâm và chú trọng tới công tác Đào tạo cho CBNV để bồi dưỡng, phát triển một lực lượng nhân sự tinh nhuệ thông qua các khóa huấn luyện nghiệp vụ cơ bản, các khóa đào tạo nội bộ về kỹ năng mềm và nghiệp vụ Quản lý nhằm bổ sung kiến thức để thăng tiến lên vị trí cao hơn.
Phúc lợi khác:
Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV (sinh nhật, 8/3, 20/10,...) Trợ cấp thâm niên công tác và về hưu đối với CBNV có cống hiến, gắn bó lâu năm tại Saigon Co-op. Chế độ nghỉ mát và du lịch, team building hàng năm. Khám sức khỏe định kỳ tại những bệnh viện chất lượng, uy tín. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CBNV. Các chương trình chăm lo cho con em CBNV: Vui Tết thiếu nhi, Đêm hội trăng rằm, trao tặng học bổng, khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt,...
Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV (sinh nhật, 8/3, 20/10,...)
Trợ cấp thâm niên công tác và về hưu đối với CBNV có cống hiến, gắn bó lâu năm tại Saigon Co-op.
Chế độ nghỉ mát và du lịch, team building hàng năm.
Khám sức khỏe định kỳ tại những bệnh viện chất lượng, uy tín.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CBNV.
Các chương trình chăm lo cho con em CBNV: Vui Tết thiếu nhi, Đêm hội trăng rằm, trao tặng học bổng, khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-bao-tri-thu-nhap-7-5-8-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job230838
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đà Nẵng Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 108 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Tài Năng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tài Năng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Tài Năng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tài Năng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sóng Thần làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sóng Thần
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Express Thành Đạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Express Thành Đạt
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giáo dục/Đào tạo TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Nhất Tín Logistics làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu Nhất Tín Logistics
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Production Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương Accredo Asia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 600 USD Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội
550 - 600 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ Phần thực phẩm TNT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần thực phẩm TNT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển General Accountant thu nhập Tới 20 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương Công ty TNHH Lộc Tiến Việt Nam
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Triển Khai Phần Mềm thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương Sendo Technology JSC TOP CÔNG TY
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển An Toàn Lao Động thu nhập 15 - 19 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HDLINKS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân Viên HSE thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành Chính Văn Phòng thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương CÔNG TY TNHH WEIPO INDUSTRIAL
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương VIA ENGLISH ACADEMY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ Sư QA/QC thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sale thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương CÔNG TY TNHH CRYSTAL ELEGANCE TEXTILES VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm