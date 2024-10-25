Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 7.5 - 8.5 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: ĐƯỜNG 30/4 - PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA – TX. THỦ DẦU MỘT - TỈNH BÌNH DƯƠNG, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện bảo trì các trang thiết bị của siêu thị theo kế hoạch được phân công. Kiểm tra, đảm bảo vận hành an toàn các trang thiết bị tại siêu thị. Làm vệ sinh bảo trì các tủ mát tủ đông, hệ điều hòa không khí,..định kỳ và hàng ngày theo kế hoạch. Sửa chữa các trang thiết bị tại đơn vị khi bị hư hỏng đột xuất để đảm bảo kinh doanh. Nếu vượt quá khả năng chuyên môn thì xin ý kiến quản lý trực tiếp. Theo dõi nhắc nhở đồng nghiệp thực hiện tiết kiệm các khoản phí về điện, điện thoại, nước, gas,

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp hoặc Bằng nghề 3/7 có kinh nghiệm 03 năm trở lên hoặc thuộc các khối ngành kỹ thuật có kinh nghiệm liên quan. Trung thực chịu khó, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. Có sức khỏe tốt.

Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:

Saigon Co-op xây dựng chính sách lương rõ ràng, phù hợp với từng chức danh công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn để đảm bảo cho các cán bộ nhân viên sẽ cho một mức thu nhập tốt, xứng đáng với những cống hiến và đóng góp của mình. Trong đó bao gồm:

Lương cơ bản + phụ cấp tiền cơm. Lương tháng thứ 13. Phụ cấp cho những vị trí công việc đặc thù. Chế độ nâng lương hàng năm theo KPI và kết quả hoạt động kinh doanh của Saigon Co-op.

Thưởng:

Thưởng nhân các ngày Lễ, Tết, các sự kiện đặc biệt của Saigon Co-op. Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho cá nhân hoặc tập thể.

Bảo hiểm:

Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của Luật Lao động. Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Đào tạo & thăng tiến:

Chúng tôi luôn mang đến cho bạn một sự nghiệp bền vững và đầy tiềm năng phát triển.

Saigon Co-op luôn quan tâm và chú trọng tới công tác Đào tạo cho CBNV để bồi dưỡng, phát triển một lực lượng nhân sự tinh nhuệ thông qua các khóa huấn luyện nghiệp vụ cơ bản, các khóa đào tạo nội bộ về kỹ năng mềm và nghiệp vụ Quản lý nhằm bổ sung kiến thức để thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Phúc lợi khác:

Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV (sinh nhật, 8/3, 20/10,...) Trợ cấp thâm niên công tác và về hưu đối với CBNV có cống hiến, gắn bó lâu năm tại Saigon Co-op. Chế độ nghỉ mát và du lịch, team building hàng năm. Khám sức khỏe định kỳ tại những bệnh viện chất lượng, uy tín. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CBNV. Các chương trình chăm lo cho con em CBNV: Vui Tết thiếu nhi, Đêm hội trăng rằm, trao tặng học bổng, khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin