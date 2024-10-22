Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn

Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 422 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Vận hành, theo dõi hoạt động và bảo trì bảo dưỡng toàn bộ hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của Toà nhà;
- Giám sát fit-out trong quá trình thi công;
- Hỗ trợ nghiệm thu và kiểm tra bản vẽ hoàn công của fit-out;
- Hỗ trợ triển khai kế hoạch thực tập PCCC hàng năm;
- Thực hiện và giám sát việc vận hành, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ;
- Sắp xếp, phân loại công cụ dụng cụ hàng ngày, ngăn nắp, gọn gàng;
- Định kỳ báo cáo và báo cáo sự vụ khi được yêu cầu;
- Cập nhật và thực hiện các thông báo, quy định, quy trình, tiêu chuẩn chất lượng của Tòa nhà để phục vụ công việc;
- Lắng nghe các ý kiến phản ánh của khách hàng, các hộ dân về chất lượng, tính an toàn của các thiết bị để có những biện pháp hỗ trợ, khắc phục kịp thời;
- Tham gia các khoá đào tạo và hoạt động chung của Ban Quản lý, của Công ty.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm sửa chữa, vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan kỹ thuật - Nam, sức khỏe tốt - Làm việc theo ca 8h/01 ngày và 06 ngày/tuần
- Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm sửa chữa, vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà

Tại Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh theo năng lực: 9.000.000 - 10.000.000 VND - Phụ cấp cơm ca: 730.000đ/tháng - Gửi xe miễn phí trong Tòa nhà - Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện và có cơ hội thăng tiến, phát triển - Được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ trong quá trình làm việc - Các chế độ bảo hiểm theo quy định của Tập đoàn sau khi ký HĐLĐ chính thức - Thưởng lễ, Tết theo quy định của Tập đoàn và kết quả SXKD của Tập đoàn
- Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh theo năng lực: 9.000.000 - 10.000.000 VND
- Phụ cấp cơm ca: 730.000đ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn

Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

