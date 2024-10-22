Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
- Hồ Chí Minh: 422 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7
Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Vận hành, theo dõi hoạt động và bảo trì bảo dưỡng toàn bộ hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của Toà nhà;
- Giám sát fit-out trong quá trình thi công;
- Hỗ trợ nghiệm thu và kiểm tra bản vẽ hoàn công của fit-out;
- Hỗ trợ triển khai kế hoạch thực tập PCCC hàng năm;
- Thực hiện và giám sát việc vận hành, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ;
- Sắp xếp, phân loại công cụ dụng cụ hàng ngày, ngăn nắp, gọn gàng;
- Định kỳ báo cáo và báo cáo sự vụ khi được yêu cầu;
- Cập nhật và thực hiện các thông báo, quy định, quy trình, tiêu chuẩn chất lượng của Tòa nhà để phục vụ công việc;
- Lắng nghe các ý kiến phản ánh của khách hàng, các hộ dân về chất lượng, tính an toàn của các thiết bị để có những biện pháp hỗ trợ, khắc phục kịp thời;
- Tham gia các khoá đào tạo và hoạt động chung của Ban Quản lý, của Công ty.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm sửa chữa, vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà
Tại Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh theo năng lực: 9.000.000 - 10.000.000 VND
- Phụ cấp cơm ca: 730.000đ/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
