Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 422 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7

- Vận hành, theo dõi hoạt động và bảo trì bảo dưỡng toàn bộ hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của Toà nhà;

- Giám sát fit-out trong quá trình thi công;

- Hỗ trợ nghiệm thu và kiểm tra bản vẽ hoàn công của fit-out;

- Hỗ trợ triển khai kế hoạch thực tập PCCC hàng năm;

- Thực hiện và giám sát việc vận hành, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ;

- Sắp xếp, phân loại công cụ dụng cụ hàng ngày, ngăn nắp, gọn gàng;

- Định kỳ báo cáo và báo cáo sự vụ khi được yêu cầu;

- Cập nhật và thực hiện các thông báo, quy định, quy trình, tiêu chuẩn chất lượng của Tòa nhà để phục vụ công việc;

- Lắng nghe các ý kiến phản ánh của khách hàng, các hộ dân về chất lượng, tính an toàn của các thiết bị để có những biện pháp hỗ trợ, khắc phục kịp thời;

- Tham gia các khoá đào tạo và hoạt động chung của Ban Quản lý, của Công ty.

- Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm sửa chữa, vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan kỹ thuật - Nam, sức khỏe tốt - Làm việc theo ca 8h/01 ngày và 06 ngày/tuần

- Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm sửa chữa, vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà

Tại Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh theo năng lực: 9.000.000 - 10.000.000 VND - Phụ cấp cơm ca: 730.000đ/tháng - Gửi xe miễn phí trong Tòa nhà - Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện và có cơ hội thăng tiến, phát triển - Được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ trong quá trình làm việc - Các chế độ bảo hiểm theo quy định của Tập đoàn sau khi ký HĐLĐ chính thức - Thưởng lễ, Tết theo quy định của Tập đoàn và kết quả SXKD của Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn

