Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Sản xuất các loại bánh theo yêu cầu của cửa hàng;
• Theo dõi/ kiểm tra/ bảo quản nguyên vật liệu/ bột đông theo quy định Công ty, đưa yêu cầu đặt hàng kip thời để đảm bảo quá trình sản xuất không bị gián đoạn;
•Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm;
•Dọn dẹp vệ sinh khu vực bếp sau khi kết thúc ca làm việc;
•Hướng dẫn nhân viên bán thời gian;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Có kinh nghiệm làm bánh ít nhất 1 năm;
•Tốt nghiệp chứng chỉ trung cấp nghề ngành bánh
•Khéo tay, có khiếu thẩm mỹ;
•Yêu thích công việc làm bánh;
•Trung thực, đam mê, sáng tạo;
•Chấp nhận làm vào ngày nghỉ, ngày lễ, làm khuya
•Thời gian làm việc: 5:00 – 14:00

Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Tính lương tăng ca ngoài giờ;
• Thưởng doanh thu; incentive 6 tháng/cả năm, incnetive sự kiện theo mùa
• Hưởng đầy đủ bảo hiểm theo luật định;
• Lương tháng 13;
• Khám sức khỏe định kỳ, Teambuilding, thẻ giftcard sinh nhật, giảm giá 40% dành riêng cho thành viên tập đoàn khi sử dụng dịch vụ của CJ Tous les Jours, CJ CGV, CJ the Market...và các chế độ phúc lợi khác;
• Cơ hội thăng tiến: Baker -> Kitchen manager -> QC -> QA -> SCM director.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 14 tòa nhà CJ, 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

