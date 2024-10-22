Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tiểu học Vinschool Grand Park - 512 Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Nấu suất ăn cho học sinh và cán bộ Nhân viên - Giáo viên trong trường. Thực hiện các công việc liên quan đến chuyên môn do Bếp trưởng phân công. Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sức Khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn. Yêu cầu có tối thiểu chứng chỉ về bếp hoặc bằng liên quan, có kinh nghiệm nấu chính ở nhà hàng, khách sạn, bếp công nghiệp... Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên. Có kinh nghiệm làm bếp ít nhất 6 tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động Nghỉ phép: 12 ngày/năm. Cứ sau mỗi 05 năm làm việc số ngày phép được tăng theo qui định của công ty Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; nhân viên được mua bảo hiểm sức khỏe Vingroup cho bản thân ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích cá nhân hàng năm, thưởng tết, du lịch, nghỉ mát hàng năm Ăn ca: được hưởng chế độ phụ cấp ăn ca theo chính sách của Công ty Chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của các Công ty thành viên của Tập đoàn: Theo quy định chung của Công ty Chế độ ưu đãi cho con học ở Vinschool: người lao động được hưởng ưu đãi giảm học phí cho con học tại hệ thống giáo dục Vinschool

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin