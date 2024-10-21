Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

1. Theo dõi việc nhận hàng từ nhà cung cấp thoe đúng yêu cầu tiêu chuẩn an toàn ở sân bay, cũng như kiểm tra số lượng giao nhận đúng và đủ. Thống kê và thông báo với Trưởng ca về các mặt hàng thực phẩm cần được đặt hàng.

2. Đảm bảo giữ vệ sinh và bảo quản thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Có trách nhiệm bảo quản các trang thiết bị và dụng cụ trong bếp.

4. Nắm được thông tin các món ăn trong thực đơn và các nguyên liệu cấu thành; cũng như có kĩ năng nấu ăn và trình bày đẹp.Đồng nhất các khâu nấu, trình bày theo công thức và tiêu chuẩn được đặt ra.

5. Chuẩn bị và trình bày toàn bộ thức ăn trên buffet và trong thực đơn, đảm bảo chất lượng phục vụ.

6. Phối hợp làm việc với nhân viên phục vụ cũng như quản lý đạt kết quả tốt nhất.