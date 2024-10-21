Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
- Hà Nội: Nhà ga quốc nội T1, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Theo dõi việc nhận hàng từ nhà cung cấp thoe đúng yêu cầu tiêu chuẩn an toàn ở sân bay, cũng như kiểm tra số lượng giao nhận đúng và đủ. Thống kê và thông báo với Trưởng ca về các mặt hàng thực phẩm cần được đặt hàng.
2. Đảm bảo giữ vệ sinh và bảo quản thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Có trách nhiệm bảo quản các trang thiết bị và dụng cụ trong bếp.
4. Nắm được thông tin các món ăn trong thực đơn và các nguyên liệu cấu thành; cũng như có kĩ năng nấu ăn và trình bày đẹp.Đồng nhất các khâu nấu, trình bày theo công thức và tiêu chuẩn được đặt ra.
5. Chuẩn bị và trình bày toàn bộ thức ăn trên buffet và trong thực đơn, đảm bảo chất lượng phục vụ.
6. Phối hợp làm việc với nhân viên phục vụ cũng như quản lý đạt kết quả tốt nhất.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có chứng chỉ bếp
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong nhà hàng, khách sạn cao cấp
Tuổi từ 21 - 40
Chăm chỉ, sạch sẽ, tỉ mỉ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10tr - 15tr/tháng
Thưởng lễ tết
Lương tháng 13
Thưởng hiệu quả SXKD
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
