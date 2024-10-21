Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 697 Giải Phóng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận order của khách hàng. Trực tiếp sơ chế món ăn theo đúng tiêu chuẩn của nhà hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trang trí món ăn theo tiêu chuẩn của nhà hàng. Kiểm kê nguyên vật liệu, hàng hóa đảm bảo đủ số lượng chất lượng cho ca bán hàng. Cập nhật các món hết báo cho nhân viên phục vụ, order. Chuẩn bị và kiểm soát CCDC Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực làm việc. Báo cáo và các công việc khác
Tiếp nhận order của khách hàng. Trực tiếp sơ chế món ăn theo đúng tiêu chuẩn của nhà hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trang trí món ăn theo tiêu chuẩn của nhà hàng.
Kiểm kê nguyên vật liệu, hàng hóa đảm bảo đủ số lượng chất lượng cho ca bán hàng.
Cập nhật các món hết báo cho nhân viên phục vụ, order.
Chuẩn bị và kiểm soát CCDC
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực làm việc.
Báo cáo và các công việc khác

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Nắm được nội quy,quy định, chế độ chính sách hiện hành của nhà sách. Nắm được nội quy,quy định theo đặc thù của từng bộ phận Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp,làm việc nhóm, xử lý tình huống Thái độ: Vui vẻ, nhiệt tình với khách hàng,hòa đồng với đồng nghiệp. Tự giác chăm chỉ làm việc Kinh nghiệm: 6 tháng ở vị trí tương đương Độ tuổi: từ 25 đến 40 tuổi
Kiến thức: Nắm được nội quy,quy định, chế độ chính sách hiện hành của nhà sách. Nắm được nội quy,quy định theo đặc thù của từng bộ phận
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp,làm việc nhóm, xử lý tình huống
Thái độ: Vui vẻ, nhiệt tình với khách hàng,hòa đồng với đồng nghiệp. Tự giác chăm chỉ làm việc
Kinh nghiệm: 6 tháng ở vị trí tương đương
Độ tuổi: từ 25 đến 40 tuổi

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực; Phụ cấp ăn trưa; phụ cấp bếp Cơ hội thăng tiến cao; Môi trường làm việc năng động,trẻ trung, bứt phá; Xét tăng lươnghàng năm; Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...; Thưởng tháng- quý, thưởng nóng, thưởngdự án, thưởng Lễ/Tết, thángLương thứ 13 ...; Chế độ du lịch hàng năm; Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV; Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyênmôn; Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.
Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;
Phụ cấp ăn trưa; phụ cấp bếp
Cơ hội thăng tiến cao;
Môi trường làm việc năng động,trẻ trung, bứt phá;
Xét tăng lươnghàng năm;
Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;
Thưởng tháng- quý, thưởng nóng, thưởngdự án, thưởng Lễ/Tết, thángLương thứ 13 ...;
Chế độ du lịch hàng năm;
Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyênmôn;
Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

