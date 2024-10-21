Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Alphanam Group Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên danh mục hàng hóa, gia vị cần mua sắm phục vụ nấu ăn trong ngày/ tuần. Nấu ăn theo thực đơn được cung cấp Dọn dẹp, giữ về sinh khu bếp ăn Tổ chức tiệc (nếu có) Các công việc khác phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ trung cấp trở lên Đã có kinh nghiệm nấu ăn gia đình Cẩn thận, tỉ mỉ, sạch sẽ Nhanh nhẹn

Tại Alphanam Group Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Thời gian làm việc: 16h -19h hàng ngày

Thưởng sáng kiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphanam Group Pro Company

