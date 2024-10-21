Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Alphanam Group Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Alphanam Group Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên danh mục hàng hóa, gia vị cần mua sắm phục vụ nấu ăn trong ngày/ tuần.
Nấu ăn theo thực đơn được cung cấp
Dọn dẹp, giữ về sinh khu bếp ăn
Tổ chức tiệc (nếu có)
Các công việc khác phát sinh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ trung cấp trở lên Đã có kinh nghiệm nấu ăn gia đình Cẩn thận, tỉ mỉ, sạch sẽ Nhanh nhẹn
Trình độ trung cấp trở lên
Đã có kinh nghiệm nấu ăn gia đình
Cẩn thận, tỉ mỉ, sạch sẽ
Nhanh nhẹn
Tại Alphanam Group Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Thời gian làm việc: 16h -19h hàng ngày
Thưởng sáng kiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphanam Group Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
