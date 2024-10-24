Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Biên tập/Viết/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập/Viết/Xuất bản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5 toà New Skyline Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng, viết kịch bản phim ngắn, video, TVC... cho kênh Youtube, Tiktok của công ty.
- Tham gia quá trình sản xuất nội dung, và góp ý trong quá trình sản xuất, dựng phim...
- Quản lý, nghiên cứu, học hỏi, phát triển và không ngừng tối ưu kênh Youtube, Tiktok của công ty.
- Phối hợp tốt với các thành viên trong team để đạt hiệu quả công việc tốt nhất.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ từ 22 đến 32 tuổi
- Có khả năng viết lách tốt, tư duy sáng tạo.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc lên ý tưởng, biên kịch, sản xuất phim cho kênh Youtube, Tiktok.
- Am hiểu và liên tục cập nhật các tính năng của YouTube, Tiktok.
- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
- Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
- Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...
- Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
- Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
- Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

