Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập/Viết/Xuất bản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5 toà New Skyline Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Lên ý tưởng, viết kịch bản phim ngắn, video, TVC... cho kênh Youtube, Tiktok của công ty.
- Tham gia quá trình sản xuất nội dung, và góp ý trong quá trình sản xuất, dựng phim...
- Quản lý, nghiên cứu, học hỏi, phát triển và không ngừng tối ưu kênh Youtube, Tiktok của công ty.
- Phối hợp tốt với các thành viên trong team để đạt hiệu quả công việc tốt nhất.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ Nữ từ 22 đến 32 tuổi
- Có khả năng viết lách tốt, tư duy sáng tạo.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc lên ý tưởng, biên kịch, sản xuất phim cho kênh Youtube, Tiktok.
- Am hiểu và liên tục cập nhật các tính năng của YouTube, Tiktok.
- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao.
- Có khả năng viết lách tốt, tư duy sáng tạo.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc lên ý tưởng, biên kịch, sản xuất phim cho kênh Youtube, Tiktok.
- Am hiểu và liên tục cập nhật các tính năng của YouTube, Tiktok.
- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
- Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
- Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...
- Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
- Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
- Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...
- Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
- Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
- Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...
- Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
- Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
- Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI