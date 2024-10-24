Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V2 - Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm ý tưởng tuân theo các tiêu chuẩn đầu vào của ý tưởng, đảm bảo đáp ứng ý tưởng cho các khâu sản xuất kịp thời. Xây dựng ý tưởng và hoàn thành kịch bản chi tiết dựa theo ý tưởng Xây dựng thế giới quan và các chủ đề cho nhóm Phân tích đối thủ; review lại sản phẩm hoàn thành và đánh giá, hướng dẫn việc tuân thủ kịch bản của các khâu trong quá trình sản xuất. Hoàn thành kịch bản chi tiết theo ý tưởng đã duyệt. Truyền đạt và nêu rõ yêu cầu đối với từng khâu, kiểm soát các khâu thực hiện theo đúng ý tưởng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Tìm kiếm ý tưởng tuân theo các tiêu chuẩn đầu vào của ý tưởng, đảm bảo đáp ứng ý tưởng cho các khâu sản xuất kịp thời.

Xây dựng ý tưởng và hoàn thành kịch bản chi tiết dựa theo ý tưởng

Xây dựng thế giới quan và các chủ đề cho nhóm

Phân tích đối thủ; review lại sản phẩm hoàn thành và đánh giá, hướng dẫn việc tuân thủ kịch bản của các khâu trong quá trình sản xuất.

Hoàn thành kịch bản chi tiết theo ý tưởng đã duyệt.

Truyền đạt và nêu rõ yêu cầu đối với từng khâu, kiểm soát các khâu thực hiện theo đúng ý tưởng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tư duy sáng tạo, linh hoạt, chủ động trong công việc

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên kinh nghiệm trong mảng phim hoạt hình

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến

- Có trách nhiệm với công việc được giao

- Có khả năng thích nghi nhanh chóng

- Khả năng làm việc nhóm, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7 - 10 triệu + Thưởng nóng, thưởng chung, thưởng hiệu suất công việc -> Tổng thu nhập từ 9 - 15tr/ tháng Thời gian làm việc: Từ T2 đến T7, nghỉ chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng. Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài) Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng. Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày Phụ cấp nhà ở: 500.00 đồng/tháng Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước Xét tăng lương hàng quý Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Lương từ 7 - 10 triệu + Thưởng nóng, thưởng chung, thưởng hiệu suất công việc -> Tổng thu nhập từ 9 - 15tr/ tháng

Thời gian làm việc: Từ T2 đến T7, nghỉ chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng.

Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)

Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm

Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày

Phụ cấp nhà ở: 500.00 đồng/tháng

Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Xét tăng lương hàng quý

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin