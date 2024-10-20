Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH BCA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BCA GROUP
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 87

- 89 Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phiên dịch trực tiếp các cuộc họp/ hội thảo online và offline
- Phụ đề tiếng anh và xuất video kèm hardsub
- Phiên dịch và hiệu chỉnh các tài liệu liên quan đến các chương trình đào tạo, các tài liệu truyền thông, dữ liệu hệ thống, ....
- Hỗ trợ tổ chức các chương trình, sự kiện liên quan đến đào tạo của các phòng ban.
- Phối hợp các bộ phận để hoàn thành dự án
- Báo cáo hoạt động hàng tuần với người phụ trách trực tiếp
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng,đại học
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tỉ mỉ, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc
Có khả năng chịu được áp lực và chủ động trong công việc
Có kỹ năng sử dụng tiếng anh tốt trong xử lý công việc

Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Thưởng theo năng lực
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo Luật quy định.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Khám sức khỏe định kì hàng năm.
Teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 87- 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-bien-phien-dich-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job213498
