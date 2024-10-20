Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH BCA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 - 89 Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phiên dịch trực tiếp các cuộc họp/ hội thảo online và offline

- Phụ đề tiếng anh và xuất video kèm hardsub

- Phiên dịch và hiệu chỉnh các tài liệu liên quan đến các chương trình đào tạo, các tài liệu truyền thông, dữ liệu hệ thống, ....

- Hỗ trợ tổ chức các chương trình, sự kiện liên quan đến đào tạo của các phòng ban.

- Phối hợp các bộ phận để hoàn thành dự án

- Báo cáo hoạt động hàng tuần với người phụ trách trực tiếp

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng,đại học

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tỉ mỉ, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc

Có khả năng chịu được áp lực và chủ động trong công việc

Có kỹ năng sử dụng tiếng anh tốt trong xử lý công việc

Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng theo năng lực

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo Luật quy định.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Khám sức khỏe định kì hàng năm.

Teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin