Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH BCA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP
- Hồ Chí Minh: 87
- 89 Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10, TP.HCM, Quận 10
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phiên dịch trực tiếp các cuộc họp/ hội thảo online và offline
- Phụ đề tiếng anh và xuất video kèm hardsub
- Phiên dịch và hiệu chỉnh các tài liệu liên quan đến các chương trình đào tạo, các tài liệu truyền thông, dữ liệu hệ thống, ....
- Hỗ trợ tổ chức các chương trình, sự kiện liên quan đến đào tạo của các phòng ban.
- Phối hợp các bộ phận để hoàn thành dự án
- Báo cáo hoạt động hàng tuần với người phụ trách trực tiếp
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tỉ mỉ, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc
Có khả năng chịu được áp lực và chủ động trong công việc
Có kỹ năng sử dụng tiếng anh tốt trong xử lý công việc
Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo năng lực
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo Luật quy định.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Khám sức khỏe định kì hàng năm.
Teambuilding hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
