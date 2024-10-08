Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5NV3, Khu đô Thị Lideco, Trạm Trôi, Hoài Đức, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên ý tưởng nội dung: Gợi ý và phát triển ý tưởng cho nội dung mới, bao gồm cả các chủ đề, câu chuyện, và hình thức trình bày phù hợp với mục tiêu và đối tượng khách hàng. Nghiên cứu và sáng tạo: Tìm kiếm thông tin, dữ liệu và nguồn tài nguyên phù hợp để hỗ trợ việc biên tập và phát triển nội dung.Nghiên cứu tạo ra các video mới cho nhãn hàng. Viết content, kịch bản quay dựng. Làm việc với đội quay, chụp sản phẩm, tạo tư liệu cho đội chạy Marketing, truyền thông sản phẩm. Đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn biên tập: Đảm bảo rằng nội dung tuân thủ các nguyên tắc biên tập và quy trình nội dung của tổ chức, bao gồm cả ngữ pháp, chính tả, và phong cách viết. Theo dõi xu hướng và phản hồi: Theo dõi xu hướng trong ngành truyền thông và phản hồi từ khách hàng để điều chỉnh và cải thiện nội dung. Quản lý thời gian và lịch trình: Quản lý thời gian và lịch trình làm việc để đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng hạn và đáp ứng nhu cầu của tổ chức.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm ưu tiên hỗ trợ truyền thông về các sản phẩm Ngành hàng thực phẩm chức năng, dược phẩm,.... Đã tốt nghiệp CĐ, Đại học ngành báo chí, truyền thông Có laptop cá nhân Chăm chỉ, sáng tạo, cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000đ - 12.000.000đ ( Mức thu nhập được đề xuất thay đổi theo đúng năng lực ) Được làm việc trong 1 môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lớn Nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP

