Tuyển Dịch vụ du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH VIETTOURIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 93 Lê Quốc Hưng, phường 13, quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Báo giá, làm các thủ tục: Đặt / xuất / hoàn / đổi / hủy vé theo yêu cầu của khách hàng Theo dõi, quản lý các booking, nhắc nhở khách về thời hạn xuất vé cũng như thông báo về những thay đổi chuyến bay tới khách hàng. Tư vấn và bán vé máy bay cho khách hàng qua các kênh như điện thoại, email, trực tiếp tại văn phòng Cập nhật kịp thời các chính sách giá của các hãng, các đường bay mới để tư vấn Hỗ trợ các công việc khác có liên quan đến phòng vé.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ dưới 40 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp trở lên, có các bằng cấp/ chứng chỉ liên quan đến nghiệp vụ đặt vé máy bay của các trường đào tạo nghiệp vụ Du lịch Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm tại Airlines, đại lý cấp 1, đại lý BSP,... Vi tính văn phòng khá Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản Kỹ năng xử lý tình huống tốt, làm việc nhóm và độc lập Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH VIETTOURIST Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn từ 10 triệu tới 25 triệu.

- Đảm bảo chế độ An sinh xã hội. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, nghỉ lễ tết theo quy định

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, công bằng. Có cơ hội khám phá thế giới và tìm hiểu Văn hóa các nước.

- Chế độ tưởng thưởng hấp dẫn: Du lịch, chính sách giá tour nội bộ cho gia đình, người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH VIETTOURIST

