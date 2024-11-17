Tuyển Nhân Viên BOOKING thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 23 Duy Tân, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Đăng bài tìm kiếm KOC/KOL phát triển TikTok
Lọc KOC/KOL theo tiêu chí Công ty, lựa chọn ra bạn phù hợp nhất
Là đầu mối tương tác làm việc/ giữ mối quan hệ, giải quyết các thắc mắc phát sinh với KOC/KOL
Phát triển mạng lưới affiliate Marketing của Công ty
Theo dõi phân bổ công việc đến các KOC lên video, live và phát triển kênh
Báo cáo các chỉ số từng KOC/KPL: Phiên live, lượt xem, doanh thu ngày/tuần/tháng/năm
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có khả năng bắt trend và cập nhật xu hướng mới nhất
Có kinh nghiệm đàm phán, thỏa thuận và xây dựng nội dung cùng KOL
Có mối quan hệ tốt với Influencers/KOLs /Group là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt
Yêu cầu khác: Có laptop để làm việc.
Có khả năng bắt trend và cập nhật xu hướng mới nhất
Có kinh nghiệm đàm phán, thỏa thuận và xây dựng nội dung cùng KOL
Có mối quan hệ tốt với Influencers/KOLs /Group là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt
Yêu cầu khác: Có laptop để làm việc.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8M
Lễ Tết nghỉ theo lịch Nhà nước và thưởng
Lộ trình thăng tiến, KPI thưởng rõ ràng và công khai.
Tham gia và tận hưởng các sự kiện nội bộ, Team Building, ... và môi trường ̣làm việc NĂNG ĐỘNG ̣- KẾT NỐI - HỖ TRỢ
Lễ Tết nghỉ theo lịch Nhà nước và thưởng
Lộ trình thăng tiến, KPI thưởng rõ ràng và công khai.
Tham gia và tận hưởng các sự kiện nội bộ, Team Building, ... và môi trường ̣làm việc NĂNG ĐỘNG ̣- KẾT NỐI - HỖ TRỢ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI