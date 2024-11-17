Tuyển Nhân Viên BOOKING thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Duy Tân, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đăng bài tìm kiếm KOC/KOL phát triển TikTok

Lọc KOC/KOL theo tiêu chí Công ty, lựa chọn ra bạn phù hợp nhất

Là đầu mối tương tác làm việc/ giữ mối quan hệ, giải quyết các thắc mắc phát sinh với KOC/KOL

Phát triển mạng lưới affiliate Marketing của Công ty

Theo dõi phân bổ công việc đến các KOC lên video, live và phát triển kênh

Báo cáo các chỉ số từng KOC/KPL: Phiên live, lượt xem, doanh thu ngày/tuần/tháng/năm

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có khả năng bắt trend và cập nhật xu hướng mới nhất

Có kinh nghiệm đàm phán, thỏa thuận và xây dựng nội dung cùng KOL

Có mối quan hệ tốt với Influencers/KOLs /Group là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt

Yêu cầu khác: Có laptop để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8M

Lễ Tết nghỉ theo lịch Nhà nước và thưởng

Lộ trình thăng tiến, KPI thưởng rõ ràng và công khai.

Tham gia và tận hưởng các sự kiện nội bộ, Team Building, ... và môi trường ̣làm việc NĂNG ĐỘNG ̣- KẾT NỐI - HỖ TRỢ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO

