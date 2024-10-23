Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, The Golden Field 24 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên kế hoạch Booking KOC/KOL, gồm booking Video và Booking Livestream nền tảng Tiktok. Tìm kiếm, xây dựng mạng lưới KOL/KOC, MCN, TAP tiềm năng Xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn của KOL/KOC và các tổ chức MCN, TAP trong hoạt động bán hàng cho thương hiệu Đàm phán, thương lượng chi phí và ký kết hợp đồng với các đối tượng trên. Hỗ trợ các công việc livestream của KOL/KOC như gửi hàng mẫu, chỉnh giá.

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Tư duy logic tốt để đàm phán quyền lợi cân bằng với các KOL.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8.000.000 - 12.000.000đ. (Lương cứng + % Doanh số bán được) Được đào tạo, có cơ hội phát triển trong lĩnh vực Du lịch, thưởng hiệu quả, thưởng lễ Tết. Bảo hiểm theo Luật Lao động

