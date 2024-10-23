Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Động Học Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH Động Học Stella
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty TNHH Động Học Stella

Marketing/PR/Quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH Động Học Stella

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3 Nguyễn Văn Đâu, Phường 5, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

• Tìm kiếm và tuyển chọn KOL/KOC:
- Nghiên cứu, xác định và liên hệ với các KOL/KOC phù hợp với hình ảnh và chiến lược marketing của thương hiệu
- Đánh giá năng lực và tiềm năng của KOL/KOC, tiến hành đàm phán và thương lượng hợp đồng hợp tác.
• Quản lý hợp đồng và thỏa thuận:
- Thương thảo và ký kết hợp đồng hợp tác với KOL/ KOC.
- Đảm bảo các điều khoản hợp tác được thực hiện đầy đủ và đúng hạn.
• Lên kế hoạch và thực hiện chiến dịch:
- Phối hợp với đội ngũ marketing để lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo cùng KOL/KOC.
- Hỗ trợ KOL/KOC trong việc lên ý tưởng và kịch bản, đảm bảo các video và nội dung được sản xuất đạt chất lượng cao.
• Quản lý mối quan hệ và phát triển hợp tác:
- Duy trì mối quan hệ tốt với các KOL/KOC hiện tại và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.
- Thường xuyên tương tác và hỗ trợ KOL/KOC để đảm bảo sự hợp tác diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
• Báo cáo và đánh giá hiệu quả:
- Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả của các chiến dịch marketing với KOL/KOC.
- Đưa ra các đề xuất cải tiến và điều chỉnh chiến lược dựa trên kết quả đánh giá.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nam từ 22 - 25 tuổi
Nam từ 22 - 25 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Booking KOL/ KOC.
- Kỹ năng: giao tiếp, đàm phán tốt, sáng tạo nội dung và lên ý tưởng, tổ chức và quản lý thời gian.
- Tin học văn phòng thành thạo.
- Ứng viên có kinh nghiệm chụp ảnh/chỉnh ảnh, quay video/chỉnh video ở mức độ cơ bản.

Tại Công ty TNHH Động Học Stella Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 9.000.000 – 15.000.000đ (tùy theo năng lực làm việc)
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao.
- Cơ hội tiếp cận và làm việc cùng nhiều thương hiệu khác nhau.
- Được đào tạo và mở rộng kiến thức chuyên môn.
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định của Luật lao động.
- Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định.
- Xem xét và điểu chỉnh lương hàng năm
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Sử dụng sản phẩm công ty miễn phí trị giá 500.000 đồng/ tháng.
- Chương trình team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Động Học Stella

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Động Học Stella

Công ty TNHH Động Học Stella

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9/11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

