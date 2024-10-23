Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Động Học Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3 Nguyễn Văn Đâu, Phường 5, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

• Tìm kiếm và tuyển chọn KOL/KOC:

- Nghiên cứu, xác định và liên hệ với các KOL/KOC phù hợp với hình ảnh và chiến lược marketing của thương hiệu

- Đánh giá năng lực và tiềm năng của KOL/KOC, tiến hành đàm phán và thương lượng hợp đồng hợp tác.

• Quản lý hợp đồng và thỏa thuận:

- Thương thảo và ký kết hợp đồng hợp tác với KOL/ KOC.

- Đảm bảo các điều khoản hợp tác được thực hiện đầy đủ và đúng hạn.

• Lên kế hoạch và thực hiện chiến dịch:

- Phối hợp với đội ngũ marketing để lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo cùng KOL/KOC.

- Hỗ trợ KOL/KOC trong việc lên ý tưởng và kịch bản, đảm bảo các video và nội dung được sản xuất đạt chất lượng cao.

• Quản lý mối quan hệ và phát triển hợp tác:

- Duy trì mối quan hệ tốt với các KOL/KOC hiện tại và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.

- Thường xuyên tương tác và hỗ trợ KOL/KOC để đảm bảo sự hợp tác diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

• Báo cáo và đánh giá hiệu quả:

- Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả của các chiến dịch marketing với KOL/KOC.

- Đưa ra các đề xuất cải tiến và điều chỉnh chiến lược dựa trên kết quả đánh giá.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nam từ 22 - 25 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Booking KOL/ KOC.

- Kỹ năng: giao tiếp, đàm phán tốt, sáng tạo nội dung và lên ý tưởng, tổ chức và quản lý thời gian.

- Tin học văn phòng thành thạo.

- Ứng viên có kinh nghiệm chụp ảnh/chỉnh ảnh, quay video/chỉnh video ở mức độ cơ bản.

Tại Công ty TNHH Động Học Stella Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 9.000.000 – 15.000.000đ (tùy theo năng lực làm việc)

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao.

- Cơ hội tiếp cận và làm việc cùng nhiều thương hiệu khác nhau.

- Được đào tạo và mở rộng kiến thức chuyên môn.

- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định của Luật lao động.

- Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định.

- Xem xét và điểu chỉnh lương hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Sử dụng sản phẩm công ty miễn phí trị giá 500.000 đồng/ tháng.

- Chương trình team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Động Học Stella

