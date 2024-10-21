Tuyển Mỹ phẩm / Trang sức Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Kim Sa Group
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công Ty TNHH Kim Sa Group

Mỹ phẩm / Trang sức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mỹ phẩm / Trang sức Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Mỹ phẩm / Trang sức Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

YÊU CẦU TỐI THIỂU 1 NĂM KINH NGHIỆM - Tìm kiếm các KOL/KOC tiềm năng và thuyết phục bán các dòng sản phẩm của thương hiệu dựa trên 2 hình thức là livestream affiliate và video affiliate - Xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn của KOL/KOC trong hoạt động bán hàng cho thương hiệu - Đàm phán, thương lượng chi phí và ký kết hợp đồng với các đối tượng trên - Xây dựng mối quan hệ cộng tác lành mạnh và lâu dài với các KOL/KOC cũng như các NET quản lý talent. - Thực hiện các tác vụ giúp cải thiện hiệu quả của phiên livestream gồm: set up chương trình khuyến mại thời gian thực, chạy quảng cáo livestream và quảng cáo video. - Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty. - Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm cũng như các chương trình của đối thủ cạnh tranh. - Báo cáo hiệu quả công việc, chiến dịch, báo cáo tuần, tháng, quý, năm... - Làm thêm các công việc khác khi Leader yêu cầu
YÊU CẦU TỐI THIỂU 1 NĂM KINH NGHIỆM

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Booking KOL/KOCs, hoặc đã từng làm việc với KOL/KOC và người nổi tiếng. Đã từng trực tiếp triển khai các công việc được nêu ở phần mô tả công việc. - Từng làm cho brand là một lợi thế - Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt - Tư duy logic tốt để đàm phán quyền lợi cân bằng với các KOL hàng đầu Việt Nam - Khả năng chịu áp lực tốt trong môi trường làm việc cường độ cao - Tinh thần học hỏi và cải tiến không ngừng, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới. - Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp và theo dõi các thông tin chỉ số đánh gía, đo lường kế hoạch digital marketing sẽ được triển khai cũng như sau triển khai
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Booking KOL/KOCs, hoặc đã từng làm việc với KOL/KOC và người nổi tiếng. Đã từng trực tiếp triển khai các công việc được nêu ở phần mô tả công việc.
- Từng làm cho brand là một lợi thế
- Khả năng chịu áp lực tốt trong môi trường làm việc cường độ cao

Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8 - 10 triệu + hoa hồng theo doanh thu => Tổng thu nhập trung bình từ 12-17 triệu tuỳ năng lực. - Review tăng lương 2 lần/năm; - Đóng đầy đủ BHXH; Du lịch hàng năm 1-2 lần, lễ, tết nghỉ theo chính sách của nhà nước; - Được học hỏi và tham gia vào các chiến dịch marketing tổng thể của thương hiệu; - Được làm việc với người nổi tiếng; được thỏa sức sáng tạo đa dạng nội dung; - Được đào tạo các kỹ năng giúp phát triển con đường sự nghiệp của bản thân; - Cơ hội thăng tiến trong công việc và thể hiện bản thân
Lương cứng 8 - 10 triệu + hoa hồng theo doanh thu
=> Tổng thu nhập trung bình từ 12-17 triệu tuỳ năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kim Sa Group

Công Ty TNHH Kim Sa Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

