Tuyển Nhân Viên Booking thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội

Hình thức làm việc Bán thời gian Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 16, ngõ 70 đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Tiếp nhận yêu cầu của phòng Marketing, lên kế hoạch booking KOL, KOC, gồm booking video và booking livestream.

- Trực tiếp triển khai và quản lý các dự án booking: tìm kiếm và lựa chọn KOL, KOC phù hợp, liên hệ mời hợp tác, đàm phán giá, theo dõi quá trình triển khai, giám sát timeline đăng tải.

- Hỗ trợ và quản lý việc sản xuất nội dung của KOL, KOC: cung cấp thông tin/hình ảnh, theo dõi quá trình quay video/chụp ảnh, phản hồi và xét duyệt nội dung.

- Quản lý và phân bổ ngân sách phù hợp cho từng chiến dịch được giao.

- Đánh giá và report hiệu quả booking định kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/nữ tuổi từ 19 - 22, học các trường Đại học các ngành liên quan (Truyền thông, Báo chí, Marketing, Kinh tế,...).

- Đã có kinh nghiệm booking là một lợi thế.

- Yêu thích thời trang đặc biệt là Street style.

- Có máy tính cá nhân.

Quyền Lợi

- Thu nhập theo hiệu quả công việc, khoảng 3-5 triệu/tháng.

- Giảm giá khi mua sản phẩm của công ty.

- Được sống trong nhung lụa với môi trường làm việc siêu trẻ trung 100% là 9x, 10x cực kỳ năng động.

- Nhiều cơ hội thăng tiến và luân chuyển linh hoạt để trải nghiệm trong giai đoạn công ty tăng trưởng.

- Được tham gia các buổi đào tạo, hoạt động sinh hoạt, vui chơi cùng đồng đội.

Cách Thức Ứng Tuyển

