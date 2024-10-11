Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1. Theo dõi phép năm, ngày nghỉ hưởng lương, không hưởng lương, lập tính phép năm, tăng ca cho nhân viên

2. Hướng dẫn lấy dấu vân tay cho nhân viên mới, kiểm tra theo dõi, quản lý phần mềm chấm công

3. Chấm công, tính lương nhân viên. Xây dựng chính sách lương thưởng

4. Cập nhật data nhân sự và theo dõi file Master tình hình nhân sự mới, nghỉ việc, giam bằng, tạm nghỉ, nghỉ không lương,...

5. Liên hệ với các Sở ban hành để chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục liên quan.

6. Thực hiện khai báo BHXH theo phát sinh, định kỳ. Theo dõi công nợ BHXH báo Kế toán thực hiện chi trả

7. Thực hiện các công tác nghiệp vụ liên quan đến Thuế TNCN

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 26 trở lên, kinh nghiệm trên 3 năm, cứng nghiệp vụ C&B, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong mảng Vận tải thương mại

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt

- Hiểu biết luật và các kiến thức liên quan đến nhân sự: Luật lao động, Bảo hiểm,....

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, nhân sự, luật,.... hoặc các ngành có liên quan

- Trung thực, trách nhiệm, có tư duy chủ động, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BHYT,... theo quy định

- Nghỉ phép, nghỉ Lễ - Tết theo quy định công ty

- Hưởng chính sách, chế độ phúc lợi Công ty và Công đoàn

- Cơ hội thăng tiến về vị trí và thu nhập, công việc ổn định lâu dài

- Chính sách thâm niên

- Du lịch, teambuilding...hàng năm

- Phụ cấp công việc, tính OT khi có yêu cầu, được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

- Được tham gia vào các khóa đào tạo và phát triển kỹ năng do bộ phận và Công ty tổ chức

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin