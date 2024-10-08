Tuyển Nhân Viên C&B thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dự án phòng khám 265 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận, theo dõi, quản lý thông tin, hồ sơ nhân sự toàn thời gian/bán thời gian.

- In, phát, quản lý Bảng theo dõi ngày nghỉ của CBNV.

- Thực hiện các nghiệp vụ Thuế TNCN.

- In, phát, thu và cập nhật thông tin phiếu đánh giá định kỳ.

- Cập nhật theo dõi điều chỉnh lương/phụ cấp cho người lao động.

- In và trả Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng cho CBNV

- Chấm công nhân viên toàn thời gian/bán thời gian/đối tượng khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi dưới 40

- Tốt nghiệp từ Cử nhân trở lên, chuyên ngành Quản trị nguồn Nhân sự/Quản trị kinh doanh hoặc song bằng.

- Có nền tảng kiến thức cơ bản về Luật Lao động, Luật BHXH, Luật thuế thu nhập cá nhân & giảm trừ gia cảnh, Luật khám chữa bệnh.

- Có 03 năm kinh nghiệm Nhân viên C&B ở DN có quy mô 500 NS trở lên, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y - Dược

- Kỹ năng văn phòng tốt, đặc biệt Excel

- Chăm chỉ, cẩn thận

- Chịu được cường độ công việc cao

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Bệnh viện.

- Hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định của Luật Lao động.

- Cơ hội được làm việc với các chuyên gia y tế đầu ngành, tham gia các khóa đào tạo, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch.

- Các chế độ về ưu đãi khám chữa bệnh cho CBNV và người thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin