Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: 126 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón và hỗ trợ khách hàng tại nhà hàng (trực tiếp hoặc qua điện thoại, tin nhắn).

Giải đáp thắc mắc, tư vấn thực đơn, hỗ trợ đặt bàn và các yêu cầu đặc biệt của khách.

Ghi nhận và xử lý phản hồi, đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Hỗ trợ phiên dịch cơ bản giữa khách hàng và nhân viên nhà hàng.

Phối hợp với bộ phận phục vụ, bếp và quản lý để đảm bảo quy trình phục vụ trơn tru.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo giao tiếp tiếng Trung và tiếng Hàn (ưu tiên ứng viên có chứng chỉ HSK/TOPIK).

Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ thân thiện, xử lý tình huống khéo léo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành F&B, lễ tân hoặc chăm sóc khách hàng.

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Có thể làm việc theo ca, kể cả cuối tuần và ngày lễ.

Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng

Nghỉ phép, bảo hiểm: đầy đủ theo đúng quy định

Phương tiện phục vụ công việc: Công ty hỗ trợ.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA

