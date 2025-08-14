Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA
- Kiên Giang: 126 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp đón và hỗ trợ khách hàng tại nhà hàng (trực tiếp hoặc qua điện thoại, tin nhắn).
Giải đáp thắc mắc, tư vấn thực đơn, hỗ trợ đặt bàn và các yêu cầu đặc biệt của khách.
Ghi nhận và xử lý phản hồi, đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
Hỗ trợ phiên dịch cơ bản giữa khách hàng và nhân viên nhà hàng.
Phối hợp với bộ phận phục vụ, bếp và quản lý để đảm bảo quy trình phục vụ trơn tru.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ thân thiện, xử lý tình huống khéo léo.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành F&B, lễ tân hoặc chăm sóc khách hàng.
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.
Có thể làm việc theo ca, kể cả cuối tuần và ngày lễ.
Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép, bảo hiểm: đầy đủ theo đúng quy định
Phương tiện phục vụ công việc: Công ty hỗ trợ.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI