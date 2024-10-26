Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Pro Company

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 100 đường Hữu Nghị, KCN VSIP, Phù Chẩn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Xử lý các vấn đề chất lượng phát sinh tại Line
- Chuẩn bị tài liệu audit nội bộ và audit khách hàng
- Am hiểu về do tĩnh điện ESD, EOS
- Làm báo cáo chất lượng tuần, báo cáo khiếu nại khách hàng
- Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ
- Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm trên 1 năm quản lý chất lượng ở samsung, các vendor cấp 1 của samsung
- Hiểu biết về các công cụ quản lý chất lượng cơ bản như 7 tool QC............
- Sử dụng tốt tin học cơ bản (như Excel,ppt, word, Sap.....)
- Nhanh nhẹn, chịu khó, có thể làm thêm giờ.

Tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn Quà tặng sinh nhật, hiếu hỉ, các ngày Lễ, Tết......... Miễn phí ăn ca 3 bữa/ngày tại công ty Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Khám sức khỏe miễn phí tại Công ty và khám sức khỏe định kì 1 năm 1 lần Hỗ trợ xe đưa đón từ Hà Nội và TP. Bắc Ninh, Hiệp Hòa, Bắc Giang về Công ty Có căng tin, cây ATM trong khuôn viên nhà máy Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức cho công nhân viên hàng năm. Có cơ hội phát triển lên các cấp bậc cao hơn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào và đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 100, Đường Hữu Nghị, KCN VSIP, Từ Sơn, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

