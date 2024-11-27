Tuyển Nhân Viên Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Sản xuất Constantia Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Sản xuất Constantia Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô III

- 6, nhóm CN.3, đường số 11, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

a. Kiểm tra online theo đúng quy trình, tần suất quy định nhằm phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ dẫn đến ảnh hưởng chất lượng sản phẩm trước - trong và sau khi sản xuất.
b. Đảm bảo thời gian kiểm tra và pass đơn hàng theo yêu cầu cùng thời điểm với sản xuất hoàn thành (theo thời gian quy định)
c. Ghi nhận các toàn bộ các sự cố chất lượng phát hiện được trong quá trình kiểm tra, xử? lý và báo cáo kết quả sau khi xử lý.
d. Ghi đầy đủ báo cáo và lưu mẫu theo yêu cầu sau khi kiểm tra lệnh SX.
e. Kiểm soát sự tuân thủ quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng của thợ máy, xử lý và báo cáo kết quả sau khi thực hiện.
f. Hổ trợ? QC các công đọan khác hoàn thành công việc trong chung của nhóm QC
g. Tuân thủ thời gian làm việc theo ca với sự phân công của quản lý
h. Giao & nhận ca hằng ngày, bàn giao những sự cố, những đơn chưa hoàn thành cho ca sau một cách đầy đủ.
i. Lưu hồ sơ lô theo quy định.
j. Ghi nhận lại các báo cáo và mail trong quá trình kiểm tra/ kiể?m soát.
k. Lấy mẫ?u đầy đủ theo quy định cho phòng Lab test và theo dõi kết quả cho đến khi hoàn thành.
l. Gửi thông tin và mẫu không phù hợp trong quá trình kiểm tra cho TPQC.
m. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học (các ngành Hóa, Sinh, thực phẩm và các ngành liên quan)
b. Năng lực: Biết kiểm tra, đo lường, thử nghiệm và kiểm soát trong quá trình.
c. Kỹ năng cần thiết: Kỹ năng QC, có tính đông đội, cẩn thận, thật thà, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc theo ca & tăng ca. Có khả năng làm việc độc lập, xử lý tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất.
d. Yêu cầu khác: Trung thực, có khả năng phân biệt màu sắc tốt, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Sản xuất Constantia Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: cạnh tranh - thỏa thuận theo năng lực làm việc
- Phụ cấp tiền cơm: theo quy định công ty
- Xét duyệt tăng lương/ thăng chức 1 lần/năm
- Phép năm: đầy đủ theo quy định Luật Lao Động
(làm việc 05 năm sẽ cộng thêm 01 ngày phép)
- Tăng ca/ Ngoài giờ: 150%, 200%, 300% theo luật Lao Động
- BHXH/ BHYT/ BHTN: Tham gia và đóng đầy đủ theo quy định Luật Lao Động
- Đóng bảo hiểm tai nạn 24h và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: theo quy định công ty tính theo thâm niên.
- Quà tặng sinh nhật; Hiếu – Hỉ; Tết; Lễ, Giải thể thao...
- Thưởng mừng cưới, mừng sinh con, phúng viếng tang chế...
- Thưởng thâm niên: tùy thuộc vào vị trí công việc.
- Thưởng kinh doanh: tùy thuộc vào vị trí công việc.
- Thưởng năng suất: tùy thuộc vào vị trí công việc.
- Lương tháng 13; 14: tùy thuộc vào tình hình kinh doanh
- Tiệc cuối năm cùng công ty.
- Tham gia công đoàn: Quà Tết, 8/3, 20/10, 30/4 -1/5,1/6,Trung thu, Quốc Khánh 2/9, Sinh nhật, Hiếu hỉ, Ốm đau, tai nạn, bản thân người LĐ mất..., Các hoạt động hội thao, văn nghệ do BCHCĐ quyết định
Cơ hội:
- Được làm việc trong môi trường đa quốc gia thuộc tập đoàn châu Âu dẫn đầu việc sản xuất bao bì cho ngành dược phẩm với tinh thần năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.
- Thu nhập hấp dẫn và tương xứng với năng lực và các chế độ phúc lợi cạnh tranh
- Tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại.
- Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Constantia Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất Constantia Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô III - 6, Đường CN 11, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM

