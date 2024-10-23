Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6 Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Zalo, Google...
- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng
- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo
- Lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo tuần, tháng
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm marketing từ 6 tháng trở lên
- Có laptop cá nhân
- Ưu tiên có kinh nghiệm chạy hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng
- Chăm chỉ, sáng tạo, linh hoạt
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8-10tr +%doanh số+ pc
+ Đầy đủ chế độ BHXH, thưởng lễ tết, sinh nhật...
+ Cơ chế rõ ràng, lộ trình thăng tiến từ 6-12 tháng
+ Sếp siêu tâm lý, môi trường trẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
