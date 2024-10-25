Tuyển Nhân Viên Chạy Ads thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Chạy Ads thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Zalo, Google...
- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng
- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo
- Lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo tuần, tháng
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm marketing từ 6 tháng trở lên
- Có laptop cá nhân
- Ưu tiên có kinh nghiệm chạy hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng
- Chăm chỉ, sáng tạo, linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-10tr +%doanh số+ pc
+ Đầy đủ chế độ BHXH, thưởng lễ tết, sinh nhật...
+ Cơ chế rõ ràng, lộ trình thăng tiến từ 6-12 tháng
+ Sếp siêu tâm lý, môi trường trẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: CH02-06 Đường 2.2, Khu đô thị Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

