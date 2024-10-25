Tuyển Nhân Viên Chạy Ads thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Zalo, Google...

- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo

- Lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo tuần, tháng

- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm marketing từ 6 tháng trở lên

- Có laptop cá nhân

- Ưu tiên có kinh nghiệm chạy hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng

- Chăm chỉ, sáng tạo, linh hoạt

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập: 8-10tr +%doanh số+ pc

+ Đầy đủ chế độ BHXH, thưởng lễ tết, sinh nhật...

+ Cơ chế rõ ràng, lộ trình thăng tiến từ 6-12 tháng

+ Sếp siêu tâm lý, môi trường trẻ

Cách Thức Ứng Tuyển

