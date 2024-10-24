Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TTC - FRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TTC - FRA
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TTC - FRA

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TTC - FRA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16TM2

- C3, Khu đô thị The manor Central Park Nguyễn Xiển, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trả phí trên các sàn TMĐT TikTok Shop.
- Xác định target audience, lựa chọn Ads platform phù hợp, xây dựng ngân sách.
- Nghiên cứu đối thủ và thị trường để lập kế hoạch quảng cáo hiệu quả.
- Tham gia phối hợp chiến dịch Booking KOL/KOC, đánh giá và tối ưu nội dung video.
- Trích xuất, xử lý dữ liệu phục vụ cho việc phân tích.
- Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu chi phí của các chiến dịch quảng cáo: chi phí click, hiển thị, chuyển đổi (ROAS, CPC, CPA, CPV, CPM, CTR,...)
- Lập báo cáo, đánh giá, đề xuất phương án cải thiện hiệu quả chung của chiến dịch.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của QLTT

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. - Ưu tiên các ứng viên đã được đào tạo và có kinh nghiệm về TikTok Shop, booking KOL/KOC hoặc Thương mại điện tử. - Am hiểu thuật toán Facebook Ads, TikTok Ads Kỹ năng: - Có khả năng sử dụng ngôn ngữ, viết bài tốt & edit video. - Nhạy bén, quan sát tốt, biết cách nắm bắt xu hướng về dịch vụ của công ty trên thị trường. - Giao tiếp tốt, tính năng động, chăm chỉ, trung thực. - Đam mê, có trách nhiệm với công việc.
Kiến thức:
Kỹ năng:

Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TTC - FRA Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB 10 - 12tr + CMS, thu nhập từ 10 - 20 triệu/tháng
- Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày công thực tế
- Du lịch và teambuilding hằng năm. - Các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. - Được review tăng lương/ level 6 tháng đến 1 năm/ lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TTC - FRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TTC - FRA

CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TTC - FRA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 16TM2-C3 Khu đô thị The Manor, Nguyền Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

