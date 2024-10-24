Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TTC - FRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

- Triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trả phí trên các sàn TMĐT TikTok Shop.

- Xác định target audience, lựa chọn Ads platform phù hợp, xây dựng ngân sách.

- Nghiên cứu đối thủ và thị trường để lập kế hoạch quảng cáo hiệu quả.

- Tham gia phối hợp chiến dịch Booking KOL/KOC, đánh giá và tối ưu nội dung video.

- Trích xuất, xử lý dữ liệu phục vụ cho việc phân tích.

- Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu chi phí của các chiến dịch quảng cáo: chi phí click, hiển thị, chuyển đổi (ROAS, CPC, CPA, CPV, CPM, CTR,...)

- Lập báo cáo, đánh giá, đề xuất phương án cải thiện hiệu quả chung của chiến dịch.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của QLTT

Kiến thức: - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. - Ưu tiên các ứng viên đã được đào tạo và có kinh nghiệm về TikTok Shop, booking KOL/KOC hoặc Thương mại điện tử. - Am hiểu thuật toán Facebook Ads, TikTok Ads Kỹ năng: - Có khả năng sử dụng ngôn ngữ, viết bài tốt & edit video. - Nhạy bén, quan sát tốt, biết cách nắm bắt xu hướng về dịch vụ của công ty trên thị trường. - Giao tiếp tốt, tính năng động, chăm chỉ, trung thực. - Đam mê, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TTC - FRA Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB 10 - 12tr + CMS, thu nhập từ 10 - 20 triệu/tháng

- Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày công thực tế

- Du lịch và teambuilding hằng năm. - Các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. - Được review tăng lương/ level 6 tháng đến 1 năm/ lần.

