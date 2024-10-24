Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TTC - FRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TTC - FRA
- Hà Nội: 16TM2
- C3, Khu đô thị The manor Central Park Nguyễn Xiển, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trả phí trên các sàn TMĐT TikTok Shop.
- Xác định target audience, lựa chọn Ads platform phù hợp, xây dựng ngân sách.
- Nghiên cứu đối thủ và thị trường để lập kế hoạch quảng cáo hiệu quả.
- Tham gia phối hợp chiến dịch Booking KOL/KOC, đánh giá và tối ưu nội dung video.
- Trích xuất, xử lý dữ liệu phục vụ cho việc phân tích.
- Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu chi phí của các chiến dịch quảng cáo: chi phí click, hiển thị, chuyển đổi (ROAS, CPC, CPA, CPV, CPM, CTR,...)
- Lập báo cáo, đánh giá, đề xuất phương án cải thiện hiệu quả chung của chiến dịch.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của QLTT
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức:
Kỹ năng:
Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TTC - FRA Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày công thực tế
- Du lịch và teambuilding hằng năm. - Các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. - Được review tăng lương/ level 6 tháng đến 1 năm/ lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TTC - FRA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI