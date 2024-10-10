Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO

Marketing/PR/Quảng cáo

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thượng Thanh, Long Biên, HN, Long Biên

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Chạy web, BM...
- Chịu trách nhiệm Seeding Group, seeding tin quảng cáo để tăng hiệu quả. - Lên bài , theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng - Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch. - Hoàn thành các KPI, phân tích và đo lường hiệu quả quảng cáo hàng giờ hàng ngày vào 3 khung giờ 9h30-14h-17h-22h30
- Phân chia chi phí theo từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng chiến dịch khác nhau để thiết lập mục tiêu - Theo dõi quá trình chi tiêu, quá trình trừ tiền, thanh toán từ Facebook. - Tổng hợp các hóa đơn thanh toán online từ Facebook để chuyển cho các bộ phận liên quan khác như kế toán để kiểm tra,... theo ngưỡng
- Hỗ trợ các nhiệm vụ khác của team marketing và sale khi được yêu cầu - Báo cáo kết quả theo ngày, theo tuần, theo tháng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên,
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí ứng tuyển từ 3 năm,
Có khả năng thống kê, tổng hợp báo cáo.
Nhanh nhẹn, trung thực và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15-30 triệu
Thời gian làm việc từ thứ 2 tới thứ 7, từ 8h-17h, nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 222 Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

