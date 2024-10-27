Tuyển Nhân Viên Chạy Quảng Cáo thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thượng Thanh, Long Biên, HN, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Chạy web, BM...

- Chịu trách nhiệm Seeding Group, seeding tin quảng cáo để tăng hiệu quả. - Lên bài , theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng - Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch. - Hoàn thành các KPI, phân tích và đo lường hiệu quả quảng cáo hàng giờ hàng ngày vào 3 khung giờ 9h30-14h-17h-22h30

- Phân chia chi phí theo từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng chiến dịch khác nhau để thiết lập mục tiêu - Theo dõi quá trình chi tiêu, quá trình trừ tiền, thanh toán từ Facebook. - Tổng hợp các hóa đơn thanh toán online từ Facebook để chuyển cho các bộ phận liên quan khác như kế toán để kiểm tra,... theo ngưỡng

- Hỗ trợ các nhiệm vụ khác của team marketing và sale khi được yêu cầu - Báo cáo kết quả theo ngày, theo tuần, theo tháng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên,

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí ứng tuyển từ 3 năm,

Có khả năng thống kê, tổng hợp báo cáo.

Nhanh nhẹn, trung thực và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15-30 triệu

Thời gian làm việc từ thứ 2 tới thứ 7, từ 8h-17h, nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DIDO

