Tuyển Nhân Viên Chạy Quảng Cáo thu nhập Tới 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Navee
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công Ty Cổ Phần Navee

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Navee

Mức lương
Đến 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 9 Triệu

Theo dõi hiệu quả & chi phí các kênh quảng cáo digital của khách hàng. Báo cáo định kỳ cho cấp trên về hiệu quả digital marketing. Đưa đề xuất & cảnh báo về kết quả khi cần thiết. Kết hợp với các phòng ban khác: Content, Design sáng tạo ra nội dung hiệu quả để chạy quảng cáo kết quả tốt. Đo lường, phân tích & tối ưu những chỉ số cần thiết để đạt được KPI: session, click, CTR, CVR, CPL, ROI Báo cáo cho khách hàng theo định kỳ. Đưa đề xuất để cải thiện kết quả tốt hơn. KPI công việc sẽ tùy thuộc vào từng chiến dịch & khách hàng: Lượt truy cập website. Lượng tương tác, lượt xem trên các kênh quảng cáo. Số lượng khách hàng, tỉ lệ chuyển đổi. Chi phí tổng và chi phí trên 1 khách hàng của từng kênh quảng cáo. Tỷ lệ lợi nhuận so với chi phí bỏ ra (ROI).
Theo dõi hiệu quả & chi phí các kênh quảng cáo digital của khách hàng.
Báo cáo định kỳ cho cấp trên về hiệu quả digital marketing. Đưa đề xuất & cảnh báo về kết quả khi cần thiết.
Kết hợp với các phòng ban khác: Content, Design sáng tạo ra nội dung hiệu quả để chạy quảng cáo kết quả tốt.
Đo lường, phân tích & tối ưu những chỉ số cần thiết để đạt được KPI: session, click, CTR, CVR, CPL, ROI
Báo cáo cho khách hàng theo định kỳ. Đưa đề xuất để cải thiện kết quả tốt hơn.
KPI công việc sẽ tùy thuộc vào từng chiến dịch & khách hàng: Lượt truy cập website. Lượng tương tác, lượt xem trên các kênh quảng cáo. Số lượng khách hàng, tỉ lệ chuyển đổi. Chi phí tổng và chi phí trên 1 khách hàng của từng kênh quảng cáo. Tỷ lệ lợi nhuận so với chi phí bỏ ra (ROI).
Lượt truy cập website. Lượng tương tác, lượt xem trên các kênh quảng cáo. Số lượng khách hàng, tỉ lệ chuyển đổi. Chi phí tổng và chi phí trên 1 khách hàng của từng kênh quảng cáo. Tỷ lệ lợi nhuận so với chi phí bỏ ra (ROI).
Lượt truy cập website.
Lượng tương tác, lượt xem trên các kênh quảng cáo.
Số lượng khách hàng, tỉ lệ chuyển đổi.
Chi phí tổng và chi phí trên 1 khách hàng của từng kênh quảng cáo.
Tỷ lệ lợi nhuận so với chi phí bỏ ra (ROI).

Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm sử dụng các công cụ quảng cáo Facebook Ads, Google Ads. Khả năng giao tiếp tốt. Sáng tạo, linh hoạt. Tư duy phân tích tốt và có kỹ năng quản lý thời gian. Có khả năng làm việc độc lập.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm sử dụng các công cụ quảng cáo Facebook Ads, Google Ads.
Khả năng giao tiếp tốt.
Sáng tạo, linh hoạt.
Tư duy phân tích tốt và có kỹ năng quản lý thời gian.
Có khả năng làm việc độc lập.

Tại Công Ty Cổ Phần Navee Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tuỳ theo năng lực + Phụ cấp Cơ hội được đào tạo, học tập các kĩ năng chuyên môn Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Lương thỏa thuận tuỳ theo năng lực + Phụ cấp
Cơ hội được đào tạo, học tập các kĩ năng chuyên môn
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Navee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Navee

Công Ty Cổ Phần Navee

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

