Tuyển Kinh doanh/Bán hàng SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Ngồi máy tính check tin nhắn và kết nối hỗ trợ với khách hàng.

- Hỗ trợ bạn Livestream lấy sản phẩm và quay chụp ảnh sản phẩm cho khách hàng.

- Hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng , giá bán, chương trình khuyến mãi, hướng dẫn xem danh sách sản phẩm, công dụng sản phẩm.

- Trò chuyện với khách hàng để giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của khách.

- Hỗ trợ xây dựng kịch bản và nội dung chốt đơn và cần học về sản phẩm và giá sản phẩm.

- Chụp ảnh và quay video gửi cho khách hàng khi khách yêu cầu sản phẩm.

- Tham gia lịch trình chốt đơn đúng giờ.

- Tăng ca ( nếu có)

THỜI GIAN LÀM VIỆC

- Thời gian làm việc: 6 ngày / tuần

-Thời gian làm việc: 18h-2h sáng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu bằng cấp chỉ cần thái độ tốt

- Không yêu cầu kinh nghiệm về sản phẩm, sẽ được đào tạo từ đầu (chỉ cần thái độ tốt, nghiêm túc trong công việc)

- Giải Quyết Tình Huống tốt.

- Có khả năng giao lưu với khách hàng, có thái độ tốt trong luyện tập và tính kỷ luật trong việc thực hiện các công việc.

- Nam: Từ 20 – 25 tuổi

Tại SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

-Tổng thu nhập trung bình: 9.000.000 - 12.000.000 tuỳ theo năng lực( Lương Cứng: 7.000.000 + Phụ Cấp 650.000 + Trách nhiệm 500.000 + Chuyên cần 500.000 + Thưởng doanh số )

-Tăng ca: 70k/giờ

- Hỗ trợ công cụ, dụng cụ làm việc

-Tháng off 4 ngày cố định thứ 2 hàng tuần ( Có thể đăng kí ca nghỉ từ thứ 2 đến thứ 6. Trừ Thứ 7 và Chủ Nhật)

-Thưởng Lễ, Tết và Tháng 13.

-Thưởng theo năng suất làm việc.

- Nhận lương vào ngày 10 hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH

