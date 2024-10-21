Tuyển Kinh doanh/Bán hàng SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 10

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Ngồi máy tính check tin nhắn và kết nối hỗ trợ với khách hàng.
- Hỗ trợ bạn Livestream lấy sản phẩm và quay chụp ảnh sản phẩm cho khách hàng.
- Hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng , giá bán, chương trình khuyến mãi, hướng dẫn xem danh sách sản phẩm, công dụng sản phẩm.
- Trò chuyện với khách hàng để giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của khách.
- Hỗ trợ xây dựng kịch bản và nội dung chốt đơn và cần học về sản phẩm và giá sản phẩm.
- Chụp ảnh và quay video gửi cho khách hàng khi khách yêu cầu sản phẩm.
- Tham gia lịch trình chốt đơn đúng giờ.
- Tăng ca ( nếu có)
THỜI GIAN LÀM VIỆC
- Thời gian làm việc: 6 ngày / tuần
-Thời gian làm việc: 18h-2h sáng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu bằng cấp chỉ cần thái độ tốt
- Không yêu cầu kinh nghiệm về sản phẩm, sẽ được đào tạo từ đầu (chỉ cần thái độ tốt, nghiêm túc trong công việc)
- Giải Quyết Tình Huống tốt.
- Có khả năng giao lưu với khách hàng, có thái độ tốt trong luyện tập và tính kỷ luật trong việc thực hiện các công việc.
- Nam: Từ 20 – 25 tuổi

Tại SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

-Tổng thu nhập trung bình: 9.000.000 - 12.000.000 tuỳ theo năng lực( Lương Cứng: 7.000.000 + Phụ Cấp 650.000 + Trách nhiệm 500.000 + Chuyên cần 500.000 + Thưởng doanh số )
-Tăng ca: 70k/giờ
- Hỗ trợ công cụ, dụng cụ làm việc
-Tháng off 4 ngày cố định thứ 2 hàng tuần ( Có thể đăng kí ca nghỉ từ thứ 2 đến thứ 6. Trừ Thứ 7 và Chủ Nhật)
-Thưởng Lễ, Tết và Tháng 13.
-Thưởng theo năng suất làm việc.
- Nhận lương vào ngày 10 hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH

SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Shop Đá Quý Sala, 19 Cửu Long, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

