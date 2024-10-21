Tuyển Kinh doanh/Bán hàng SUDO HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại SUDO HOME
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 8, Khu Đô Thị Mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn bán hàng và theo sát quá trình dịch vụ của khách hàng từ đầu (khi tư vấn cho khách) đến cuối (hoàn thành sản phẩm gửi lại khách) theo đúng QUY TRÌNH đã thống nhất; Phối hợp cùng các bộ phận nhằm mang lại cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất; Chăm sóc khách sau bán hàng…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Có kỹ năng vi tính văn phòng cơ bản
2. Có kỹ năng giao tiếp, bán hàng và xử lý tình huống với khách hàng tốt, làm việc nhóm và phối hợp công việc hiệu quả, nhuần nhuyễn giữa các Bộ phận.
3. Chịu khó học hỏi, có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty
4. Có kinh nghiệm trực page Pankcake là một lợi thế
Tại SUDO HOME Thì Được Hưởng Những Gì
1. Lương cơ bản 5tr/ tháng, phụ cấp ăn trưa, thưởng KPI theo doanh số
2. Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động
3. Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty (phép năm, thưởng lễ tết ...)
4. Môi trường làm việc thân thiện, bền vững, được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến.
5. Được xem xét review tăng lương theo vị trí và hiệu quả công việc hoặc theo định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SUDO HOME
