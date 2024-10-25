Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Hàng Nhập thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Nhận và kiểm tra chứng từ hàng nhập từ đại lý đầu ngoài. Trình manifets lên hệ thống. Trả lời email cho đại lý đầu ngoài khi họ yêu cầu. Các công việc liên quan khác (Theo sắp xếp của Trưởng bộ phận)

Tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế trở lên Kinh nghiệm 1 năm trở lên Tính cẩn thận, chăm chỉ và tập trung Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Nói- Viết), Biết thêm Tiếng Hoa sẽ được ưu tiên.

Mức lương: thỏa thuận, tùy theo năng lực. Môi trường làm việc năng động, thân thiện Đước thưởng các ngày lễ lớn, lương tháng 13.. Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

