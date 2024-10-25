Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Hàng Nhập thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN QUỐC TẾ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 24, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận và kiểm tra chứng từ hàng nhập từ đại lý đầu ngoài.
Trình manifets lên hệ thống.
Trả lời email cho đại lý đầu ngoài khi họ yêu cầu.
Các công việc liên quan khác (Theo sắp xếp của Trưởng bộ phận)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế trở lên Kinh nghiệm 1 năm trở lên Tính cẩn thận, chăm chỉ và tập trung Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Nói- Viết), Biết thêm Tiếng Hoa sẽ được ưu tiên.
Tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế trở lên
Kinh nghiệm 1 năm trở lên
Tính cẩn thận, chăm chỉ và tập trung
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Nói- Viết), Biết thêm Tiếng Hoa sẽ được ưu tiên.
Tại CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận, tùy theo năng lực. Môi trường làm việc năng động, thân thiện Đước thưởng các ngày lễ lớn, lương tháng 13.. Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Mức lương: thỏa thuận, tùy theo năng lực.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Đước thưởng các ngày lễ lớn, lương tháng 13..
Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
