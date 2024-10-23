Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Chánh

- Làm việc với nhà cung cấp

- Làm việc với hãng tàu, forwarder để sắp xếp free time dem/det/plugin

- Chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục, chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa (invoice, CO, packing list, BL,...)

- Sắp xếp, tổ chức các dịch vụ vận chuyển, lưu trữ hàng hóa, quản lý thông tin hàng hóa, thời gian và địa điểm giao/ nhận hàng

- Theo dõi tiến độ hàng hóa và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lô hàng xuất nhập khẩu trong quá trình vận chuyển

Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và làm UNC các chi phí của lô hàng

- Phố hợp với kế toán thực hiện các công việc chứng từ với ngân hàng liên quan đến thanh toán quốc tế

- Làm báo cáo định kỳ theo biểu mẫu công ty

- Các công việc khác theo yêu cầu ban lãnh đạo

- Có khả năng tự chủ động xây dựng quy trình làm việc hợp lý

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành xuất nhập khẩu hoặc các chuyên ngành liên quan

- Biết sử dụng phần mềm khai báo hải quản

- Tiếng Anh: đọc – viết -giao tiếp tốt

- Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm

- Thưởng nóng, thưởng ngay không nợ không giam lương

- Đầy đủ các chế độ (BHYT, BHXH) theo luật lao động;

- Hỗ trợ cấp, ốm đau, kết hôn, thai sản, tang chế,...

- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ công việc;

- Có hỗ trợ cơm trưa, chi phí đi lại, điện thoại.

- Thưởng Lễ, Tết, 30/4, 1/5.....

- Thưởng tháng 13, doanh thu năm, KPI...

- Thưởng theo thâm niên

- Du lịch hằng năm

- Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện; có lộ trình thăng tiến tốt.

