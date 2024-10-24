Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty CP SME Worldwide Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15/7 Đoàn Như Hài, P. 13, quận 4, TPHCM, Quận 4

- Thực hiện các lô hàng Xuất Sea/Air: Làm bill hàng xuất, gởi thông tin đến khách hàng, theo dõi tình trạng các lô hàng xuất Sea/Air, update cho khách hàng/agent kịp thời.

- Liên hệ với agent nước ngoài để kiểm tra tình hình lô hàng.

- Thực hiện các thao tác trên phần mềm FAST.

- Theo dõi tình hình lô hàng cho đến lúc hoàn thành và đóng job.

- Nhập dữ liệu lô hàng vào hệ thống.

- Thực hiện và giải quyết các trường hợp tranh chấp hoặc khiếu nại của khách hàng một cách cẩn thận và tuân thủ tất cả các yêu cầu nội bộ và quy định của công ty cũng như quy trình hoạt động tiêu chuẩn của khách hàng.

- Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp phù hợp, giúp khách hàng có thể tận hưởng toàn bộ lợi ích từ các sản phẩm và dịch vụ toàn diện của chúng tôi.

- Báo cáo các trường hợp / rắc rối đặc biệt và kết quả công việc cho quản lý chứng từ xuất nhập khẩu.

- Các yêu cầu khác của Trưởng phụ trách.

- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa.

- Ưu tiên có kinh nghiệm xử lý tài liệu xuất nhập khẩu hàng không / đường biển

- Có trình độ tiếng Anh tốt để làm việc với đại lý và khách hàng để xử lý lô hàng một cách thuận lợi

- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, chịu được áp lực công việc cao và làm việc theo thời gian khi cần thiết

- Có kỹ năng làm việc nhóm và cá nhân tốt

- Có kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng

- Lương thỏa thuận

- BHXH, BHYT, BHTN, đầy đủ theo chế độ Pháp luật hiện hành.

- Được tham gia du lịch cùng công ty hằng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đúng chuyên ngành.

- Cơ hội học hỏi, thăng tiến trong công việc.

